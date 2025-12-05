Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manolo Castillo y Pepe Galván, en un momento del programa.

Manolo Castillo y Pepe Galván, en un momento del programa. Migue Fernández
'La Alameda'

Pepe Galván: «Es fundamental adaptar la fiscalidad del autónomo a su nivel de ingresos»

El secretario general de UATAE ratifica el apoyo de las asociaciones a las recientes movilizaciones de los trabajadores por cuenta propia

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:41

Autónomos procedentes de toda España participaron este domingo en una manifestación en Madrid para denunciar que se sienten «exprimidos» y «maltratados» por el Estado. Esta ... movilización tuvo su réplica en Málaga, donde un millar de autónomos también protagonizó una marcha protesta por las calles del Centro. En el ánimo reivindicativo del sector se reflejan demandas como la exención del IVA hasta 85.000 euros o «la eliminación del rol del autónomo como recaudador del Estado». Para recoger el sentimiento de este colectivo, en pie de guerra, 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que presenta el director de este periódico, Manolo Castillo, contó con el secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE), Pepe Galván. El responsable de la asociación exigió desde el plató que la presión fiscal al que se somete al autónomo vaya en función del volumen de negocio. «Es fundamental adaptar la fiscalidad del autónomo a su nivel de ingresos», repitió Galván.

