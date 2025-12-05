Pepe Galván: «Es fundamental adaptar la fiscalidad del autónomo a su nivel de ingresos»

Autónomos procedentes de toda España participaron este domingo en una manifestación en Madrid para denunciar que se sienten «exprimidos» y «maltratados» por el Estado. Esta ... movilización tuvo su réplica en Málaga, donde un millar de autónomos también protagonizó una marcha protesta por las calles del Centro. En el ánimo reivindicativo del sector se reflejan demandas como la exención del IVA hasta 85.000 euros o «la eliminación del rol del autónomo como recaudador del Estado». Para recoger el sentimiento de este colectivo, en pie de guerra, 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que presenta el director de este periódico, Manolo Castillo, contó con el secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE), Pepe Galván. El responsable de la asociación exigió desde el plató que la presión fiscal al que se somete al autónomo vaya en función del volumen de negocio. «Es fundamental adaptar la fiscalidad del autónomo a su nivel de ingresos», repitió Galván.

Tributar en función de lo que genera cada negocio. Esta sería, según Galván, la petición más importante que habría que hacerle al Gobierno central. El secretario de UATAE detalló todos los males que acompañan al autónomo en su día a día. Desde la presión tributaria hasta, pasando por la imposibilidad de faltar al trabajo, hasta el futuro que espera a los autónomos con unas pensiones más reducidas que las de un trabajador por cuenta ajena. «Las pensiones son inferiores en torno a un 40%», aseguró.

En relación a las movilizaciones de este fin de semana, que han surgido al margen de las asociaciones tradicionales que defienden a los autónomos, Galván señaló que celebra que los trabajadores salgan a la calle y ofreció mano tendida para sumar fuerzas. «Si nos llaman, estaremos ahí, claro. Lo que no queremos es ir a un sitio donde no estamos invitados», matizó. En todo caso, vaticinó que habrá más en un futuro. «La gente tiene ganas de salir a la calle», aseguró.

A lo largo de su intervención en el programa, dejó claro que los autónomos carecen, históricamente, de una vocación de protesta en la calle, salvo que «el clamor por algo concreto sea muy elevado». Admitió que sería beneficioso para el colectivo ejercer más presión. «Los autónomos podemos paralizar el país de la noche al día», resaltó.

Un colectivo atomizado

Sobre la realidad del autónomo a día a de hoy, señaló que es difícil trazar una imagen unitaria. «El mundo de los autónomos ha cambiado mucho», dijo en referencia a un colectivo cada vez más atomizado. Destacó que la confusión con la figura del empresario perjudica al autónomo y remarcó que la mayoría tiene como mucho entre uno y tres empleados a su cargo.

Preguntado por el retraso de la puesta en marcha de Verifactu hasta 2027, agradeció el margen que se da ahora a los autónomos para adaptarse a este nuevo sistema que vincula cualquier operación que se haga directamente con Hacienda. Galván se mostró partidario de la puesta en marcha de este sistema y admitió que la figura de la 'cuenta sin IVA' sigue existiendo.