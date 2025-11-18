Médicos advierten del peligro de los autodiagnósticos de alergias a los antibióticos

El Colegio de Médicos de Málaga se ha sumado este martes a la campaña impulsada por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) ... cuyo objetivo es concienciar sobre el impacto de los diagnósticos erróneos de alergia a los medicamentos a antibióticos (falsas alergias) y su relación directa con el aumento de la resistencia bacteriana. El hecho es que, en muchas ocasiones, explica la presidenta de la EAACI y jefa de Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, María José Torres Jaén, o bien el autodiagnóstico o la apreciación errónea de los médicos no especialistas pueden llevar a constatar una falsa alergia a los antibióticos, lo que resulta en que se administren al enfermo otros que no le corresponden, alargándose las estancias hospitalarias, además de no responder las infecciones igual de bien. A la larga, se genera la temida resistencia bacteriana.

«Básicamente cuando la gente toma un medicamento o un antibiótico el paciente puede tener efectos adversos, síntomas gastrointestinales; en cuadros virales, los niños pueden sufrir efectos cutáneos, también puede haber cefaleas en adultos, es frecuente que se confunda», relata la doctora Torres, quien añade que, si en la familia hay algún allegado alérgico, se piensa que alguien lo ha podido heredar por genética. «Hay muchos fallos diagnósticos», aclara, además de destacar que ella misma y su equipo, en el hospital día, ven reacciones frecuentes a antinflamantorios o a fármacos quimioterápicos. «Hay que diagnosticar bien al paciente», precisa.

Autodiagnóstico

De esta manera, hay personas que se autodiagnostican «muchas veces» sin comprobar que esa alergia es real, o acuden al médico, les mandan un antibiótico y les sale un exantema, de forma que se asume que son alérgicos, tal vez sin que eso sea así.

La recomendación a un paciente con alergia a los medicamentos es ir al alergólogo y, si en algún momento se confirma un falso diagnóstico, quitar la alerta médica de su historia clínica.

Campaña 'Alergia a los antibióticos tiempo de actuar' busca mejorar el manejo clínico de estas alergias

La EAACI ha lanzado una campaña que, bajo el lema 'Alergia a los antibióticos: tiempo de actuar', busca sensibilizar tanto a profesionales sanitarios como a la ciudadanía sobre la importancia de un diagnóstico adecuado de las alergias a antibióticos, un problema que afecta a millones de personas en el mundo.

«En Málaga tenemos investigadores de primer nivel, como es el caso de la presidenta de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, la Dra. Torres. Por eso, dar visibilidad a este tipo de campañas internacionales es fundamental para mejorar la seguridad de los pacientes y contribuir a frenar la resistencia a los antibióticos, uno de los mayores retos de la medicina moderna», explicó doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga.

Limitación de opciones terapéuticas

Navarro advirtió además de que la falta de verificación de estas alergias «no sólo limita las opciones terapéuticas del paciente sino que también agrava un problema de salud pública de primera magnitud: la resistencia a los antibióticos».

El Colegio de Médicos recuerda que el uso responsable de los antibióticos y la correcta identificación de las verdaderas alergias son pilares básicos para preservar la eficacia de estos fármacos esenciales.

EAACI alerta sobre el elevado porcentaje de falsos positivos en alergias a penicilina y su impacto en la salud pública

La doctora Torres, además, señaló que, según datos de la EAACI, entre el 8% y el 15% de la población mundial con acceso a la atención sanitaria está etiquetada como alérgica a la penicilina: «La mayoría de esos diagnósticos son incorrectos o no han sido verificados mediante pruebas médicas. Este error conlleva importantes consecuencias: tratamientos menos eficaces, estancias hospitalarias más largas, incremento de los costes sanitarios y contribución al desarrollo de bacterias multirresistentes».

Un diagnóstico erróneo limita las opciones de tratamiento y empeora los resultados de salud. Esta campaña impulsa el cambio para corregir etiquetas, mejorar la seguridad y preservar los antibióticos para las futuras generaciones. «Corregir las etiquetas significa salvar vidas, actuales y futuras», apostilló la especialista, una de las mejores investigadoras a nivel internacional en alergia a medicamentos.