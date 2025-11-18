Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los doctores Pedro Navarro y María José Torres Jaén. SUR

Médicos advierten del peligro de los autodiagnósticos de alergias a los antibióticos

Aluden al elevado número de falsos diagnósticos, lo que implica tomar medicamentos no adecuados que acaban generando resistencia a los tratamientos

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:32

El Colegio de Médicos de Málaga se ha sumado este martes a la campaña impulsada por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) ... cuyo objetivo es concienciar sobre el impacto de los diagnósticos erróneos de alergia a los medicamentos a antibióticos (falsas alergias) y su relación directa con el aumento de la resistencia bacteriana. El hecho es que, en muchas ocasiones, explica la presidenta de la EAACI y jefa de Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, María José Torres Jaén, o bien el autodiagnóstico o la apreciación errónea de los médicos no especialistas pueden llevar a constatar una falsa alergia a los antibióticos, lo que resulta en que se administren al enfermo otros que no le corresponden, alargándose las estancias hospitalarias, además de no responder las infecciones igual de bien. A la larga, se genera la temida resistencia bacteriana.

