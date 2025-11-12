Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A la izquierda discurre el proyecto de cascada; a la derecha, Wilson y Robles estudian cómo terminarán de proyectarla en el Belén. P. R. Q.
Las entrañas de la Navidad, al descubierto en el patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga

Si el año pasado, el Nacimiento de Fernando Wilson y el equipo de Fiestas estaba destruido a cuenta de la guerra de Palestina, en 2025 toca incorporar albañiles para la reconstrucción tras la debacle

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:17

Se van pasando los años, uno tras otro, y siempre queda pensar que a la vuelta del siguiente noviembre, el técnico de Fiestas Fernando Wilson ... se puede haber jubilado. El Ayuntamiento es un sitio poco común, el edificio tiene un encanto especial (lo que se ve, porque las entreplantas son de 'Cuéntame', igual de casposas), el salón de los Espejos es majestuoso, la escalinata principal interior con esas vidrieras de la reina Isabel la Católica en su entrada triunfal a Málaga, realizadas por la famosa casa Maumejean, de París, los frescos del salón de plenos, tantas y tantas buenas obras...pero cuando llega la Navidad o acercándose las fechas, en este mundo globalizado en el que se salta de los esqueletos de Halloween a las estrellas y los pinos iluminados, lo más interesante, entre tanto cuarto y mitad de política municipal, es que Wilson y su equipo de Fiestas vuelven a casa por Navidad.

