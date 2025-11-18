Los aledaños de la Ciudad de Justicia están llenos de basura. Así lo denuncian muchos lectores y trabajadores de la zona, además de vecinos de ... la barriada de Cortijo Alto o la zona nueva de Teatinos. El terreno que hace de aparcamiento tiene numerosos defectos que hacen que la zona llegue a considerarse insalubre.

En primer lugar, hay restos de botellón, cartones y comida es descomposición que dan una estampa bastante pobre a todos los que caminan por la zona — recordemos que es paso también para los alumnos de las Universidades –. Por otro lado, y esto sí que preocupa más a los denunciantes, hay restos de malos hábitos, como preservativos usados o material relacionado con droga.

En definitiva, una estampa que choca mucho con una zona que poco a poco se va revalorizando. «No entendemos de quién es competencia esta zona, pero está claro que los responsables del Distrito deberían ver cómo se ha ido deteriorando con el paso del tiempo pero sobre todo con el incivismo. Hay hasta abanicos de la Feria tirados en el suelo, eso hace ver desde cuándo no se limpia la zona» se queja un lector habitual, que además es vecino de la zona y pasa de manera habitual por este aparcamiento para llevar a su hijo a la guardería.

Por otro lado, el barrio que linda justo con esta zona ya mencionado, Cortijo Alto, sigue también con asuntos que resolver: socavones importantes en las aceras y pintadas en fachadas que sus vecinos lamentan desde hace años.