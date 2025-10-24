Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Endesa ha presentado un documento de alegaciones al Plan de Intraestructuras que tramita Urbanismo. Sur

Endesa alerta de que Málaga necesita más infraestructuras eléctricas para nuevos proyectos

La compañía remite a Urbanismo un informe en el que señala el Tercer Hospital, la ampliación del aeropuerto y nuevos centros de datos

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:21

La necesidad de poner en marcha nuevas infraestructuras que sostengan la viabilidad de proyectos que están en desarollo para Málaga ha vuelto a quedar de ... manifiesto en un informe que e-Distribución Redes Digitales (la anterior Endesa) ha remitido al Ayuntamiento de la capital, dentro de la tramitación del Plan de Infraestructuras y Servicios Básicos que tramita la Gerencia Municipal de Urbanismo. En ese documento, Endesa alerta de que, desde la aprobación del vigente Plan General de Ordenación Urbanística en 2011, han surgido nuevos proyectos para la capital que requieren de un mayor esfuerzo en la dotación de infraestructuras eléctricas para darles energía.

