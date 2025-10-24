Endesa alerta de que Málaga necesita más infraestructuras eléctricas para nuevos proyectos

La necesidad de poner en marcha nuevas infraestructuras que sostengan la viabilidad de proyectos que están en desarollo para Málaga ha vuelto a quedar de ... manifiesto en un informe que e-Distribución Redes Digitales (la anterior Endesa) ha remitido al Ayuntamiento de la capital, dentro de la tramitación del Plan de Infraestructuras y Servicios Básicos que tramita la Gerencia Municipal de Urbanismo. En ese documento, Endesa alerta de que, desde la aprobación del vigente Plan General de Ordenación Urbanística en 2011, han surgido nuevos proyectos para la capital que requieren de un mayor esfuerzo en la dotación de infraestructuras eléctricas para darles energía.

A juicio de la distribuidora, el PGOU y el plan de infraestructuras que tramita el Consistorio no contemplan «muchos nuevos desarrollos relevantes surgidos posteriormente a la aprobación del Plan General». En ese sentido, menciona el Tercer Hospital en los terrenos ubicados a espaldas del Civil, la fábrica de microchips del Parque Tecnológico, la ampliación del aeropuerto, la recarga eléctrica de autobuses urbanos, una nueva desaladora y nuevos proyectos portuarios como el puerto deportivo de San Andrés y actuaciones relacionadas con el tráfico de mercancías.

Según Endesa, «hay que tomar en consideración» lo que denomina como «nuevas modalidades de consumo eléctrico muy exigentes en demanda y que condicionan la capacidad existente en la red de alta tensión». Así, menciona las plantas de hidrógeno, los puntos de recarga de vehículos eléctricos y los centros de datos. Respecto a esto último, apunta que, en el último año, ha recibido 13 solicitudes de centros de datos que superan los 200 megavatios «y que no estaban previstos en el PGOU».

El plan de infraestructuras que tramita Urbanismo prevé ocho nuevas subestaciones eléctricas (Rosado, Avenida Parque, San Julián, La Corta, Olletas, Asperones, Puerto de la Torre y San Sebastián 2). Sin embargo, desde Endesa entienden que esto es insuficiente y proponen «al menos» otras dos subestaciones más que «recaen en el ámbito de responsabilidad de Red Eléctrica de España». Una de ellas la propone junto a la depuradora del Guadalhorce, compartida entre Red Eléctrica y Endesa, en un terreno entre la carretera Azucarera-Intelhorce y el cauce del río Guadalhorce. Y la otra en el puerto, junto a la desembocadura del Guadalmedina. El contrato para el diseño y la ejecución de esta última ha sido activado recientemente por la Autoridad Portuaria con un presupuesto total de 12 millones de euros.

Apuesta por nuevas subestaciones en el Guadalhorce y para el Centro de Málaga, además de la del Puerto

Asimismo, Endesa apunta la necesidad de ampliar la subestación existente junto la fábrica de cemento y la depuradora del Peñón del Cuervo, e informa de que, actualmente, está tramitando otras cuatro intervenciones que suman más de 30 millones de euros. Una consiste en una nueva subestación para el Centro de Málaga porque las que abastecen al corazón de la ciudad resultan «insuficientes para atender las potencias solicitadas de nueva demanda sobre la red de 66 kilovoltios y no disponen de viabilidad física para su ampliación». Esta infraestructura, que también beneficiará a la zona portuaria, está valorada en 14,4 millones. Asimismo, Endesa proyecta la ampliación de la actual subestación Málaga Centro con un nuevo transformador, y hacer lo mismo en las subestaciones Montes y Cártama.

El Plan de Infraestructuras elaborado por el Ayuntamiento contempla 26 actuaciones relacionadas con el abastecimiento de energía eléctrica que suman un presupuesto de 101 millones de euros, de los que 5,2 sufraga el Ayuntamiento, y el resto se reparten entre las promotoras de los nuevos desarrollos como carga externa (83,9 millones) y las empresas suministradoras (12,1 millones).

En su escrito de alegaciones al plan, Endesa opina que estos números son «una mera estimación (...) sin compromiso ni obligación». Y avisa de que, «en caso de que la valoración definitiva de alguna de las actuaciones multiplique el precio que han estimado los técnicos municipales del plan, cualquier perjuicio que pudieran reclamar los futuros financiadores de dichas obras será de responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento».