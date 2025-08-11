La EMT saca a concurso una rotonda y la reordenación de la calle Paquiro para su futura sede

Siguen los avances para convertir la actual campa en una gran sede para la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). En esta ocasión, ha salido a ... concurso por 1,3 millones de euros, IVA incluido, el proyecto y la obra para reordenar la calle Paquiro y los accesos a las instalaciones de la empresa de autobuses urbanos. Hablamos del entorno de la Feria de Málaga, justo detrás del Auditorio y cerca de los talleres de Renfe.

«La obra central consiste en la ejecución de una rotonda en la intersección existente en Calle Paquiro y la adecuación del vial de acceso a la futura campa de la EMT, con el fin de optimizar la circulación y mejorar la seguridad en la entrada y salida de los autobuses», indica el pliego de condiciones técnicas.

Trazado

Actualmente, la calle mencionada cuenta con una longitud aproximada de 905 metros y una sección de 32 metros, con aceras a ambos lados, dos calzadas con dos carriles por cada sentido de la circulación y una mediana central. Por su parte, el vial de acceso a la campa dispone de una calzada de un carril por sentido sin aceras. La intervención prevista contempla la reordenación del viario, la remodelación completa del acceso a la explanada de la EMT, la rampa de acceso al edificio y la entrada a Renfe, además de la implantación e integración de la nueva rotonda en el trazado existente de la citada calle.

Además, se contempla la modificación de las redes de servicios existentes y la instalación de nuevas infraestructuras para abastecer tanto a la campa de la EMT como al nuevo vial de conexión.

Reordenación

Además, el proyecto incorpora la adecuación y reordenación del alumbrado público en la calle Paquiro y el nuevo vial de acceso, garantizando su correcta adaptación a la nueva disposición viaria. Dado que el actual vial de acceso no dispone de red de baja tensión ni de telecomunicaciones, se prevé además la instalación de canalizaciones en vacío en ambas aceras del nuevo vial, permitiendo futuras infraestructuras de suministro eléctrico y telecomunicaciones.

El anteproyecto de la intervención está redactado por la ingeniería malagueña Narval, presente en todo el proceso de apoyo técnico. Las obras principales las desarrolla Verosa.

Una de las acciones principales ha consistido en ampliar el aparcamiento para alcanzar el medio centenar de cargadores eléctricos para una flota sometida a un ambicioso proceso de renovación.

Flota eléctrica

De hecho, hace unas semanas, se presentaron 14 buses eléctricos. La flota de autobuses electrificados de la ciudad alcanza ya los 83 vehículos. Cabe recordar que la EMT cuenta actualmente con 20 autobuses de 12 metros 100% eléctricos y 49 autobuses eléctrico-híbrido a los que ahora se suman estos 14 también 100% eléctricos.

Así las cosas, la ampliación del aparcamiento y sus instalaciones eléctricas debe alcanzar la extensión total de 4.460m2.

Es una obra clave para que la EMT pueda ocupar la totalidad de la parcela de su nueva sede en Los Prados, ya que la vaguada que se emboveda tiene una longitud de 263 metros, la parte por la mitad.

Se ha proyectado la adecuación de la red de drenaje de pluviales existente, el embovedado de la vaguada y la reposición de los servicios afectados, cerramiento y urbanización del tramo afectado, que ocupa una superficie de 6.000 metros cuadrados. En este sentido, el trazado afecta parcialmente al cerramiento y campa ya pavimentada para los autobuses.

Fases

Una vez acometida esta actuación sí que se estará en disposición de urbanizar el resto de la parcela y construir las nuevas instalaciones, que supondrán una inversión estimada de 21 millones de euros. La nueva sede de la EMT tendrá capacidad para 379 autobuses en superficie y otros 189 aparcamientos bajo rasante. La necesidad de acometer el embovedado de la vaguada ha demorado los plazos para el traslado de las cocheras, que se acometerá por fases.

Con este traslado, que lleva una década sobre la mesa, se conseguiría dejar libres los terrenos para el desarrollo residencial previsto por el propio Consistorio en el espacio que ocupan la EMT y los Servicios Operativos en El Duende, bautizado como 'Manzana Verde' y en el que se contemplan casi un millar de viviendas (la mayoría de protección oficial) con el objetivo de crear una especie de ciudad a escala bajo criterios de sostenibilidad ambiental, integración social y eficiencia energética.