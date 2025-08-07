Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Málaga

Emasa activa cuatro bolsas de empleo temporal: plazos, requisitos y características de los puestos

El proceso de selección constará de cuatro fases evaluables: concurso de méritos, prueba de conocimiento, prueba psicotécnica y entrevista

SUR

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:38

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) ha activado dos nuevas convocatorias de empleo para contrataciones temporales que permitirán atender las necesidades futuras de ... personal. El proceso se llevará a cabo mediante cuatro bolsas de trabajo: técnico de obra civil; contabilidad, control interno y fiscalidad; tesorería y finanzas; y gestión de subvenciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  4. 4

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  5. 5 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  6. 6 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  7. 7 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga
  10. 10 Esta es la fecha de inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Emasa activa cuatro bolsas de empleo temporal: plazos, requisitos y características de los puestos

Emasa activa cuatro bolsas de empleo temporal: plazos, requisitos y características de los puestos