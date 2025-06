La mayoría de licencias de viviendas son en locales y los edificios de apartamentos turísticos siguen al alza

La radiografía del urbanismo en Málaga no cambia. Los proyectos de edificios de apartamentos turísticos y los expedientes para la conversión de locales comerciales en ... viviendas siguen ocupando buena parte del listado de licencias de obra concedidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así se confirma en el balance de los permisos de construcción del pasado mes de mayo, cuando el Ayuntamiento autorizó casi 70 hogares en bajos comerciales, más de dos al día, de los que ocho se tramitaron por declaración responsable de los interesados. Esto supone que siete de cada diez expedientes de licencias de obra para viviendas lo fueron para adaptar locales.

Como informó SUR el pasado mes de febrero, este fenómeno sigue al alza ante un mercado inmobiliario tensionado por la subida de precios y la escasez de oferta en relación a la demanda de vivienda en la capital. En los últimos meses, la tendencia de convertir locales en casas se ha mantenido prácticamente invariable y repartida por todos los barrios de la ciudad, mediante expedientes que autoriza Urbanismo para convertir un bajo comercial en una o dos viviendas, en la mayoría de los casos, si bien el mes pasado se dio licencia para un proyecto de tres (en la calle Blas de Lezo) y otro de cuatro (en la calle Gallito, junto a la avenida de Velázquez).

Para convertir en vivienda un local comercial hay que cumplir una serie de requisitos en relación a la altura, iluminación, ventilación y superficie. Así, la altura del local tiene que ser como mínimo de 2,70 metros; todas las estancias habitables deben tener un hueco de iluminación y ventilación natural y la superficie de cada vivienda resultante no puede ser inferior a 30,5 metros cuadrados. Asimismo, hay que comprobar si el edificio donde se ubica ha alcanzado ya o no la densidad máxima de viviendas que le permite la normativa urbanística.

Si el local presenta estas condiciones, el propietario tiene que presentar un proyecto de adecuación firmado por un técnico competente que deberá cumplir toda la normativa exigible a una vivienda de nueva construcción. Además de los requisitos exigidos por el Ayuntamiento, puede haber otro impedimento de partida para realizar este tipo de cambios de uso, ya que las comunidades de propietarios pueden prohibir expresamente la posibilidad de convertir locales en viviendas.

No obstante, a tenor de los balances de licencias de obra de la Gerencia de Urbanismo durante los últimos meses, no parece que estos condicionantes estén suponiendo un freno para la conversión de locales en vivienda, un fenómeno respecto al que el equipo de gobierno municipal no ha aprobado todavía un resorte jurídico que impida que se destinen al alquiler vacacional, como ha apuntado el alcalde, Francisco de la Torre, que quiere asegurarse de que se autorizan para dedicarse a arrendamientos de larga temporada para familias malagueñas.

Los proyectos de apartamentos aprobados en mayo están ubicados en Nueva Málaga, la Trinidad y El Molinillo

Los que también siguen al alza en el ámbito de los alojamientos turísticos son los proyectos de edificios de apartamentos, respecto a los que el ejecutivo local también anunció el año pasado la intención de regularlos, junto con los hoteles de menos de cuatro estrellas. El pasado mes de mayo, Urbanismo ha autorizado tres conjuntos de apartamentos, uno de ellos en una zona alejada del Centro como es el barrio de Nueva Málaga, en el número 9 de la calle Guatemala, donde se va a construir un edificio para un total de 13 alojamientos.

Otro proyecto de apartamentos turísticos que ya cuenta con licencia de obras consiste en reformar un edificio de tres viviendas ubicado en el número 33 de la calle Ventura Rodríguez, en la zona de la Trinidad, para que pase a albergar seis alojamientos vacacionales. Y un tercero, en el entorno de El Molinillo, supone la unión de dos parcelas en la calle Ruiz de la Herrán (números 7 y 9) para levantar una nueva construcción de planta baja más dos, sobre un solar de 150 metros cuadrados, en la que se habilitarán nueve apartamentos.

En cuanto a proyectos residenciales de cierta importancia, Urbanismo ha concedido en mayo la licencia de obras para una promoción de Habitat Inmobiliaria, ubicada en el número 36 del Carril de la Cordobesa, en la zona de San Lucas, junto a la avenida de Juan XXIII, que consta de 50 pisos, seis locales comerciales y 72 aparcamientos. Los precios de estas viviendas oscilan entre los 301.000 euros para un dormitorio (67,2 metros cuadrados) hasta los 441.500 euros para cuatro dormitorios (117 metros cuadrados).

Asimismo, el Ayuntamiento ha dado vía libre a la construcción de un conjunto de 128 viviendas, 192 aparcamientos, siete locales comerciales y piscina colectiva en la nueva urbanización al oeste del campus de Teatinos, con un presupuesto de más de 11,5 millones de euros, según el proyecto del estudio de arquitectura HCP. La ejecución de este proyecto, tras el que se encuentra Arqura Homes, el brazo inmobiliario de la Sareb, se ha dividido en tres fases, de las que la primera abarca un primer bloque de 71 viviendas, 102 aparcamientos y cuatro locales.