Cosas de la ciudad Distrito Este: la mosca pide mejoras Una vecina señala el terraplén que hay en la calle Escritor Maruján Cabrera, donde vive recluida. Los vecinos de la barriada de La Mosca piden medidas que mejoren la accesibilidad en el barrio y más limpieza y alumbrado JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Sábado, 27 abril 2019, 14:55

Los vecinos de la barriada de La Mosca piden medidas que mejoren la accesibilidad en el barrio y más limpieza y alumbrado. Según Antonio Pino, presidente de la asociación de vecinos, «en la parte alta de la barriada hay personas mayores que viven recluidas en sus casas porque no pueden salir del mal estado en que se encuentran las calles». Algo que comprobamos en un recorrido realizado junto a Estefanía Delgado, vicepresidenta de la asociación, y Pepe Molina, tesorero. «Las calles de esta zona están sin pavimentar por el Ayuntamiento y los vecinos son los que las están arreglando, pero tienen grietas y desprendimientos que suponen un peligro», afirman al pasar por la calle Escritor Maruján Cabrera. Algo que corrobora Antonia, una mujer de 87 años que afirma vivir «encerrada» desde que se cayó tiempo atrás en esa misma calle, por lo que ahora solo sale cuando sus hijos y otros familiares acuden a recogerla.

La situación de esta parte alta del barrio se hace más penosa aún debido a la ausencia de alumbrado y a las numerosas escaleras que hay. Para salvar la incomunicación en la que viven los residentes de este lugar, además del arreglo de las calles la asociación vecinal ha propuesto al Ayuntamiento que abra un acceso para los vehículos.

En la parte baja del barrio, otro vecino, José Olea, pide la mejora del pasaje Escritor Manuel Solano. La suciedad que hay en el barrio y la existencia de solares, como el ubicado junto al viaducto en la misma calle Escritor Manuel Solano, donde abunda la vegetación, «lo que supone un nido de ratas», son otras de las quejas vecinales.

Denuncian calles en malas condiciones y problemas de accesibilidad. Una de las papeleras colocadas. / SUR

Correo Viejo: unas papeleras que estorban y afean la calle

No parece que sea el mejor lugar donde ponerla, a la vista de las imágenes, aunque no se discute que sea necesario con tal de no encontrar papeles y demás desechos por el suelo. Además de estorbar el paso en una calle tan estrecha, esas papeleras ahí colocadas supone un impacto visual negativo en la calle Correo Viejo, «la más bonita y estrecha de Málaga, la turística que comunica a Santa María y la plaza del Siglo», según advierte un lector.