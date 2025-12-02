Día mundial de la lucha contra el sida: el Ayuntamiento consigue ser unánime en algo

Son malos tiempos para la lírica, y para la política. La unanimidad en el Ayuntamiento de Málaga se ha convertido en una rara avis. El ... 8M, el Día Internacional de las Mujeres, o el 25N, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pasaron a los anales por la unanimidad que concitaban y que se perdió desde que Vox es la tercera fuera política en el Consistorio desde junio de 2023. Ellos, como explicaban en el pasado pleno, se quejaban de que el resto de los partidos les señalaban por haber roto el consenso, como decía la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, indicando que eran los demás los que no querían acordar con ellos. Todo esto mientras la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, le pedía que retirase «esa infamia de moción», la de Vox del 25N. Un debate crispado y subido de tono cuando los cuerpos de dos mujeres, María Victoria, en Rincón de la Victoria, y Concha, en Campillos, yacían calientes tras haber muerto a mano de sus exparejas con 60 y 25 años, respectivamente. Dos tragedias.

Pero, como siempre se debe ver la luz al final del túnel, en el mismo pleno se daba el visto bueno, afortunadamente, a una moción institucional para el Día mundial de la lucha contra el sida, este lunes, que elevaba a la consideración de sus compañeros de Corporación el concejal socialista Pablo Orellana, que es precisamente secretario regional del PSOE del Movimiento LGTBi, un colectivo que se ha visto muy afectado, tristemente, por esta enfermedad. Los munícipes piden, como lo hace las Naciones Unidas, que se aproveche la jornada para reflexionar sobre la respuesta colectiva contra el VIH. «Lo que tengo que decir es que es un día vital y que si no presento yo la moción no se acuerda nadie», como explicaba con cierta tristeza Orellana.

Como no hubo debate, ni discusión, lo que se agradece en una sesión en la que casi todo es frentismo, los concejales, con las firmas estampadas en la iniciativa de los cuatro portavoces, la popular Elisa Pérez de Siles; el socialista Dani Pérez; Vox, Antonio Alcázar, Con Málaga, Nico Sguiglia; y convenían que el Ayuntamiento de Málaga reafirmarse su compromiso con la lucha contra el VIH y el sida, apoyando las campañas de información, sensibilización y prevención que se desarrollen en torno a este 1 de diciembre, y por supuesto durante el resto del año.

El Ayuntamiento acuerda impulsar y reforzar la colaboración con entidades que trabajan en la prevención y reducción del estigma, actuaciones informativas dirigidas a los más jóvenes «fomentando el acceso a una educación sexual basada en la evidencia científica, el uso del preservativo y la importancia del diagnóstico precoz», así como declarar «el firme rechazo de esta Corporación a cualquier forma de discriminación hacia las personas que viven con VIH», y dejar claro el compromiso municipal con «una Málaga inclusiva, segura y libre de estigmas».

Hoy día, estos acuerdos entran dentro de la normalidad, de lo que podríamos afirmar es cotidiano, pero años atrás el estigma contra esta enfermedad fue realmente odioso. La sociedad evoluciona, aunque no nos lo creamos del todo, y este es un buen ejemplo. Se trata de no cejar en el empeño; al final la razón se debe ir imponiendo.