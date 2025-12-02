Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La propuesta para la moción institucional partió del concejal socialista, Pablo Orellana. En la imagen, la sesión plenaria.
Día mundial de la lucha contra el sida: el Ayuntamiento consigue ser unánime en algo

PP, PSOE, Vox y Con Málaga haciendo un derroche de consenso, habida cuenta de que el manifiesto del 25N no fue aprobado por Vox, consiguen dar a luz una moción firmada por todos

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:27

Son malos tiempos para la lírica, y para la política. La unanimidad en el Ayuntamiento de Málaga se ha convertido en una rara avis. El ... 8M, el Día Internacional de las Mujeres, o el 25N, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pasaron a los anales por la unanimidad que concitaban y que se perdió desde que Vox es la tercera fuera política en el Consistorio desde junio de 2023. Ellos, como explicaban en el pasado pleno, se quejaban de que el resto de los partidos les señalaban por haber roto el consenso, como decía la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, indicando que eran los demás los que no querían acordar con ellos. Todo esto mientras la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, le pedía que retirase «esa infamia de moción», la de Vox del 25N. Un debate crispado y subido de tono cuando los cuerpos de dos mujeres, María Victoria, en Rincón de la Victoria, y Concha, en Campillos, yacían calientes tras haber muerto a mano de sus exparejas con 60 y 25 años, respectivamente. Dos tragedias.

