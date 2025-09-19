Desviado un vuelo de Málaga a Santander por la niebla
La meteorología afecta a otras conexiones de Ryanair y provoca retrasos
E. Press
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:44
La intensa niebla registrada a primera hora de la mañana de este viernes en Santander ha obligado, al menos, a desviar a Madrid tres vuelos ... de Ryanair procedentes de París, Málaga y Dublín que tenían prevista su llegada al aeropuerto Seve Ballesteros, afectando con ello también a las salidas previstas a estos destinos, que registran varias horas de retraso.
También, a causa de la niebla, se ha visto afectada la llegada de, al menos, un vuelo de Vueling procedente de Barcelona, que tenía que aterrizar en el 'Seve Ballesteros' a las 8.55 horas pero lo ha hecho con más de una hora de retraso, según la información ofrecida por AENA y las aerolíneas y consultada por Europa Press.
Ello supondrá también un retraso de la salida del vuelo de la aerolínea hacia la ciudad condal, que está previsto que salga a las 10.42, con más de una hora de retraso.
En el caso de los vuelos de Ryanair que han tenido que ser desviados, está previsto que partan a sus destinos sobre las 11.30 horas, lo que supone más de tres horas de retraso en el de París, que tenía previsto partir del 'Seve Ballesteros' a las 8.15 horas, y más de dos en los casos de Málaga y Dublín, que la tenían programada para las 9.00 y las 9.20, respectivamente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.