Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Pérez, en el centro, con los ediles socialistas Jorge Quero, Begoña Medina y Salvador Trujillo, delante del Campamento Benítez. P. R. Q.
La Casona del Parque

Dani Pérez: «¿Cuántas veces va a inaugurar Paco de la Torre el parque en el Benítez?

El socialista se queja de que lleve un año y medio cerrado en obras, que «el PP lo inaugurase sin acondicionarlo en 2017, y que quieran volver a hacerlo antes de las elecciones de 2027»

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:23

Comenta

El portavoz socialista, Dani Pérez, acompañado de otros miembros del grupo municipal y de Salvador Trujillo, el edil churrianero, como él mismo se define, visita ... en esta jornada las obras que se están ejecutando en lo que va a ser el Parque del Benítez, en el antiguo acuartelamiento de la Legión en Málaga, al que le todavía le da nombre en el imaginario popular el comandante Julio Benítez, el héroe de Eguiriben (la antesala del Desastre de Annual, Marruecos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9

    El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dani Pérez: «¿Cuántas veces va a inaugurar Paco de la Torre el parque en el Benítez?

Dani Pérez: «¿Cuántas veces va a inaugurar Paco de la Torre el parque en el Benítez?