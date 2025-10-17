Dani Pérez: «¿Cuántas veces va a inaugurar Paco de la Torre el parque en el Benítez?

El portavoz socialista, Dani Pérez, acompañado de otros miembros del grupo municipal y de Salvador Trujillo, el edil churrianero, como él mismo se define, visita ... en esta jornada las obras que se están ejecutando en lo que va a ser el Parque del Benítez, en el antiguo acuartelamiento de la Legión en Málaga, al que le todavía le da nombre en el imaginario popular el comandante Julio Benítez, el héroe de Eguiriben (la antesala del Desastre de Annual, Marruecos).

Pérez y los suyos han venido por estos lares porque el parque lleva un año y medio en obras, «pero realmente no se ve mucho movimiento dentro, y nos parece que Paco de la Torre está retrasando las obras para volverlo a inaugurar antes de las elecciones municipales de 2027», como explica el socialista. «En 2017 inauguraron un monte para hacerse la foto y ahora retardarán las obras para volverlo a inaugurar, a las que se suman, además, 2,5 millones de euros de sobrecoste» cuando había sido licitado por 10 millones, como explicaba. Recordaba, además, que ya «años atrás, en 2016, se tiró un millón de euros al desagüe por una balsa, que tuvieron que quitar una vez hecha por las advertencias de Aviación Civil y otra serie de obras abastecimiento de agua, el alumbrado, riego y bombeo, que vandalizaron al no haber vigilancia en el espacio.

«El sobrecoste en las obras del Ayuntamiento de Málaga son preocupantes, y como se puede comprobar aquí vuelven a rondar el 30%, entre lo que se hizo antes y se tiró por la borda, ese millón de euros, y el sobrecoste de 2,5 millones a última hora», subrayaba Quero, que se quejaba junto a Medina de que vendieron «a bombo y platillo un planetario y que nunca más se supo».

Salva Trujillo hace valer las quejas que le hacen sus vecinos por no tener este espacio abierto para el esparcimiento. «Como medida urgente, si no están trabajando como se debería, con agilidad, el Ayuntamiento debería acotar las zonas y se deberían abrir para que puedan pasear los vecinos, que lleva más de un año y medio de obras y se ve poco movimiento», apuntaba Dani Pérez. Durante la visita, un vecino que dice venir en bici desde Málaga, Joaquín, se quejaba: «Esto no se va a acabar nunca. Se ve a gente dentro, pero las obras no evolucionan; es una lástima», indicaba.

Durante el paseo en el camino de circunvalación al Parque, que está cerrado por una valla, y una especie de muro hecho con barras metálicas, que está sin terminar, los socialistas también se quejan de que el vial auxiliar desde la MA-21, que ejecutó la Diputación, está abandonado y que la maleza entra en el espacio por el que deben pasar los coches.

Por petición del PSOE y Con Málaga. Promálaga convoca un consejo por la Comic-Con Málaga

La empresa municipal Promálaga ha convocado el consejo extraordinario, que han forzado los miembros del grupo socialista y los ediles de Con Málaga, donde ambos partidos quieren que el equipo de gobierno del PP dé explicaciones sobre las largas colas para entrar y las quejas de la San Diego Comic-Con Málaga, celebrada en el Palacio de Ferias. Los grupos municipales de la izquierda exigen en un punto del orden del día «información detallada de la organización, gestión, contratos y resultados del citado evento, así como medidas adoptadas o previstas para depurar responsabilidades y evitar la repetición de incidencias de esta naturaleza».