Dani Pérez demanda un programa para que los universitarios puedan vivir en Málaga

El portavoz socialista, Dani Pérez, y la concejala Mari Carmen Martín se han apostado a las puertas de la Biblioteca General de la Universidad de ... Málaga para hacer valer una moción que en este jueves presentan en la comisión de Derechos Sociales relativa a cómo les afecta la crisis de la vivienda a los estudiantes universitarios en Málaga.

Pérez recuerda sus años de estudiante de Biología, en los que solía estudiar en la sala que está en el ala derecha de la Biblioteca General, mirando a la pared, para no distraerse cuando entraban y salían los estudiantes, como cuenta entre sonrisas. El asunto, que explican con claridad los concejales socialistas, no es otro que el consabido problema de vivienda en Málaga, que por ende afecta también a los jóvenes de la provincia que quieren estudiar en la UMA.

Pérez subraya que las palabras del rector de la UMA, Teodomiro López, se deduce que hay alumnos que han elegido otras universidades por el alto precio de la vivienda en Málaga. La situación actual, explicaban ambos ediles, es que los universitarios ya no alquilan un piso sino que rentan una habitación, que en ocasiones sube hasta los 550-600 euros, a lo que hay que sumarle los gastos de los suministros, por lo que para muchas familias se vuelve imposible que sus hijos puedan estudiar en la ciudad.

Para Dani Pérez, esta situación no es otra que el lastre que tiene Málaga porque el alcalde Paco de la Torre «no es valiente y no quiere declarar la ciudad tensionada por la vivienda». A su juicio, el ejemplo más cercano de buen hacer es el de la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, que consiguió el pasado mes de julio que esta fuese la primera ciudad de Galicia declarada zona de vivienda tensionada, y que una comunidad autónoma gobernada por el PP se lo hubiera concedido, como explicaba.

Pérez explicó que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, considera «inexplicable» que Málaga aún no lo haya solicitado cuando es una de las ciudades en las que más han escalado los precios de la vivienda en compra y alquiler. A su juicio, esta declaración es prioritaria para intentar solventar el problema. Hoy por hoy, el equipo de gobierno del PP y el propio De la Torre han indicado de forma reiterada que no confían en esta medida y han votado en contra siempre que se ha presentado en el pleno de la ciudad.

El socialista explica, además, que el incremento de alumnos que va a provocar la instalación de dos universidades privadas en Málaga, que se estima en 8.000, como apunta Martín, muestra la necesidad de que estas construyan colegios mayores o residencias para que no se aumente aún más la presión por la falta de vivienda en la ciudad.

«A los jóvenes que vienen de los pueblos o de otras provincias se les está haciendo muy cuesta arriba poder alquilar una habitación, y en muchos casos cuando lo consiguen se encuentran que al año siguiente les renuevan con el precio al alza», indicaba Martín, que defenderá hes la iniciativa en la comisión de Derechos Sociales, donde pedirá que el Ayuntamiento coordine con la UMA un plan urgente de alojamiento estudiantil que contemple la creación de residencias universitarias públicas y asequibles, un programa de ayudas específicas al alquiler para estudiantes con beca, así como incentivos a propietarios para ofrecer habitaciones a precios regulados dentro de un marco de seguridad jurídica.

Vox. Quiere un plan de prevención contra el suicido en Málaga

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, también llevará una moción para tratar asuntos que interesan a los jóvenes en la comisión de Derechos Sociales, y en este caso, su iniciativa pretende que el Ayuntamiento de Málaga ponga en marcha un plan de prevención del suicidio, con especial incidencia en esta franja d edad.

«El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España desde hace años, y Málaga no es una excepción. No hablamos de cifras, hablamos de vidas que se pueden salvar», ha afirmado el portavoz de Vox. Según el INE, en Málaga suicidaron en 2024 168 personas, de las cuales 136 eran hombres y 32 eran mujeres, esta cifra es la tercera más alta de los últimos cinco años, como reseñan en su iniciativa.

En España, de los 3.846 suicidios que se produjeron en 2024, 2.834 fueron de hombres y 1.012 de mujeres. Vox hace hincapié en esta cuestión, ya que dos de cada tres suicidios en el país fueron del sexo masculino.

La moción, que se debatirá este jueves, pretende reforzar los mecanismos de detección, atención y concienciación frente a una realidad que consideran «alarmante y silenciada», como subraya Alcázar.

Las tentativas de suicidio en España son alarmantes, ya que la proporción es 20 a 1, es decir que por cada suicidio en nuestro país, se producen 20 tentativas, como explicaba el portavoz de Vox, quien considera que es un indicador «extremadamente preocupante en la población joven», donde está aumentando según la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo).

Para Vox, uno de los puntos clave pasa por la puesta en marcha de un programa de información y sensibilización en los centros educativos de la ciudad.

