Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la suciedad incrustada en el suelo.
Cosas de la ciudad

Cristo de la Epidemia sigue su decadencia paulatina

Los vecinos de algunas calles colindantes denuncian hedores y aceras en muy mal estado por la basura

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:02

Los residentes de las calles Cristo de la Epidemia y Periodista Juanito Cortés han alzado la voz para denunciar lo que consideran un estado «lamentable» ... de limpieza en la zona. Según explican, la acumulación de suciedad en la vía pública procede principalmente del uso intensivo de las terrazas de bares y restaurantes, así como de la falta de responsabilidad de algunos dueños de mascotas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  3. 3

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  8. 8

    El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League
  9. 9 Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba
  10. 10 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cristo de la Epidemia sigue su decadencia paulatina

Cristo de la Epidemia sigue su decadencia paulatina