Cristo de la Epidemia sigue su decadencia paulatina

Los residentes de las calles Cristo de la Epidemia y Periodista Juanito Cortés han alzado la voz para denunciar lo que consideran un estado «lamentable» ... de limpieza en la zona. Según explican, la acumulación de suciedad en la vía pública procede principalmente del uso intensivo de las terrazas de bares y restaurantes, así como de la falta de responsabilidad de algunos dueños de mascotas.

Los vecinos aseguran que varios establecimientos utilizan de forma continua el espacio para tirar su basura, y no se preocupan de mantener el entorno en condiciones adecuadas. «Comer en esa calle es repugnante por los hedores», señalan algunos afectados, que critican que, tras la jornada de actividad, los restos de comida y suciedad se acumulen en la acera. Reclaman que las administraciones pertinentes ejerzan un mayor control y establezca inspecciones sanitarias para garantizar que las zonas de terrazas se mantengan limpias. A esta situación se suma el malestar por las prácticas de algunos paseadores de perros. Los vecinos denuncian que los animales orinan en escaparates, portales y puertas de viviendas, y que en muchos casos se limita la limpieza a un simple «chorrito de agua» que no resulta suficiente. «Las aceras quedan manchadas y los peatones tenemos que ir esquivando los charcos para no llevarnos el pipí en los zapatos», señalan.

La petición vecinal es clara: más controles, sanciones en caso de incumplimiento y una campaña de concienciación que haga responsables a quienes incumplan las normas.