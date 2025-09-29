La Coracha, nuevo lugar (ilegal) para hacer botellón

La zona de La Coracha, en el emblemático espacio en Gibralfaro, vuelve a despertar con un panorama preocupante que afecta tanto a residentes como a ... visitantes. La estampa es desoladora. En las últimas semanas, el área ha amanecido con restos de botellón y basura dispersa, un reflejo de la falta de civismo de algunos grupos que utilizan este espacio para reunirse durante la noche.

A pesar de que los servicios municipales de limpieza actúan rápidamente para recoger los residuos y devolver la zona a su estado habitual, el problema se repite con alarmante frecuencia. Botellas de vidrio, latas, envoltorios y desperdicios quedan abandonados, generando no solo un impacto visual negativo, sino también un riesgo para la seguridad y la salud pública.

Vecinos del barrio han expresado su preocupación por el aumento de esta situación, que desde hace meses parece haberse intensificado. «Es una lástima ver cómo un lugar tan bonito y con tanto valor histórico se está convirtiendo en un punto conflictivo», comenta una vecina que prefiere no dar su nombre de manera pública. La proliferación de botellones no autorizados no solo afecta la limpieza, sino que también genera ruidos molestos y altercados puntuales.

Se insiste en es muy necesario vigilancia policial y sanciones ejemplares para evitar este problema. Sin embargo, cabe recordar que lo más importante es la colaboración ciudadana, fundamental para mantener La Coracha en condiciones óptimas como monumento histórico.

Cerrado de calderón | Calle Arcángeles sigue con su decadencia

Vecinos de la calle Arcángeles, en la barriada de Hacienda Paredes-Cerrado de Calderón, denuncian el preocupante estado de suciedad que sufre la zona. La acumulación de residuos en los contenedores se ha convertido en un problema habitual, afectando la salubridad y el entorno urbano. Según relatan residentes, los contenedores rebosan de basura de todo tipo y, en ocasiones, permanecen así durante días sin ser vaciados. «Es lamentable el abandono que sufrimos», comenta un vecino. Los vecinos reclaman una solución urgente y una mejora en la frecuencia de la recogida de residuos.

Málaga norte | Oropesa, la zona negra de San José en cuanto a basura

Vecinos de la calle Oropresa, en el barrio de San José, alertan sobre la creciente acumulación de basura en la vía pública. Los contenedores suelen estar desbordados, lo que provoca que los residuos se amontonen en las aceras, afectando la imagen y la salubridad del entorno.

Esta situación genera molestias entre los residentes, quienes denuncian malos olores y la presencia de insectos y roedores. Además, la basura acumulada dificulta el tránsito peatonal en algunas zonas.

Los vecinos piden una mayor frecuencia en la recogida de residuos y mayor atención por parte de los servicios municipales.