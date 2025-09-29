Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del pasado viernes por la mañana, con bolsas y botellas abandonados.
Cosas de la ciudad

La Coracha, nuevo lugar (ilegal) para hacer botellón

Los vecinos denuncian que normalmente el enclave amanece lleno de botellas, latas y restos de comida

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:00

La zona de La Coracha, en el emblemático espacio en Gibralfaro, vuelve a despertar con un panorama preocupante que afecta tanto a residentes como a ... visitantes. La estampa es desoladora. En las últimas semanas, el área ha amanecido con restos de botellón y basura dispersa, un reflejo de la falta de civismo de algunos grupos que utilizan este espacio para reunirse durante la noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  5. 5 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  6. 6

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»
  9. 9 «La UMA podría tener hasta 59 millones más si la Junta corrigiese su modelo de financiación»
  10. 10

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Coracha, nuevo lugar (ilegal) para hacer botellón

La Coracha, nuevo lugar (ilegal) para hacer botellón