Continúan las agresiones a sanitarios: amenazan de muerte a una enfermera del Materno de Málaga

Nueva agresión, en esta ocasión verbal, a una enfermera del Hospital Materno Infantil de Málaga, según ha denunciado hoy el Sindicato de Enfermería Satse. Esta ... vez se ha tratado de una amenaza de muerte por parte de la familia de un menor a una profesional, que además ha sido insultada. La organización ha expresado su más firme repulsa ante lo sucedido en la tarde del 24 de agosto de 2025.

Los hechos se produjeron, dice SATSE, «mientras la enfermera intentaba gestionar, junto al facultativo, una cama para el ingreso de un menor, con el fin de garantizar la mejor atención posible. Durante esta gestión, la profesional fue objeto de una agresión verbal y de una amenaza de muerte, generando una situación de gran tensión y vulnerabilidad».

SATSE ha recordado hoy que las agresiones verbales o físicas al personal sanitario constituyen un problema «cada vez más frecuente y grave, con un impacto directo en la seguridad de los profesionales y en la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes».

Asimismo, el sindicato ha advertido de que estos episodios «se ven agravados por la falta de recursos humanos y materiales». «La escasez de profesionales de Enfermería impide que estén disponibles el 100% de las camas del complejo hospitalario, lo que dificulta la gestión y organización de la asistencia y, en muchas ocasiones, puede derivar en situaciones de tensión e incluso de agresividad hacia el personal sanitario», ha subrayado el sindicato, que además ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Dirección del centro la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad de los profesionales en sus puestos de trabajo, así como «la dotación suficiente de recursos humanos y estructurales que permitan ofrecer una atención de calidad a pacientes y familias en un entorno seguro».