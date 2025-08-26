Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Hospital Materno Infantil. SUR

Continúan las agresiones a sanitarios: amenazan de muerte a una enfermera del Materno de Málaga

SATSE expresa su repulsa ante el suceso y recuerda que estos episodios contra sanitarios son cada vez más frecuentes

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 26 de agosto 2025, 16:45

Nueva agresión, en esta ocasión verbal, a una enfermera del Hospital Materno Infantil de Málaga, según ha denunciado hoy el Sindicato de Enfermería Satse. Esta ... vez se ha tratado de una amenaza de muerte por parte de la familia de un menor a una profesional, que además ha sido insultada. La organización ha expresado su más firme repulsa ante lo sucedido en la tarde del 24 de agosto de 2025.

