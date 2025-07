La concejala de Urbanismo de Málaga: «Hemos tenido claro desde el principio que Mundial sí pero no a toda costa»

La renuncia de Málaga al Mundial 2030 ha monopolizado buena parte del debate de la comisión plenaria de Urbanismo celebrada este lunes, a la que ... Con Málaga llevaba una moción sobre este asunto, y el PSOE una petición de comparecencia de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero. A modo de prólogo de lo que será el pleno extraordinario previsto para este jueves sobre este tema, Casero se ha defendido de las fuertes críticas que han llovido desde los grupos de la oposición, que han arremetido duramente contra la gestión del alcalde, Francisco de la Torre, en este caso.

El concejal del PSOE Mariano Ruiz ha calificado la situación como «ridículo monumental» por el que el equipo de gobierno local «debería pedir perdón como mínimo». «Ustedes no han tenido la voluntad de sacar esto adelante desde el minuto uno, ya está bien, dejen de mentir y de manipular», ha asegurado el edil socialista, quien ha pedido que se depuren responsabilidades. «Treinta años son ya muchos para seguir aguantando a 'Fracaso de la Torre'», ha declarado.

En el mismo sentido, la viceportavoz de Con Málaga (IU y Podemos), Toni Morillas, ha insistido en que este asunto merece una comisión de investigación porque ha demostrado que «la incapacidad del equipo de gobierno sale cara a esta ciudad». «El alcalde ha tirado balones fuera, pero deben dar explicaciones por la absoluta falta de coordinación entre sus áreas y el elevado gasto en estudios que ya no sirven para nada», ha criticado. Asimismo, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha calificado de «bochorno» que Málaga quede fuera del Mundial «por una falta de liderazgo» que la ha llevado a renunciar. «Ha sido un fracaso sin excusas», ha dicho.

Ante este aluvión de criticas, la concejala de Urbanismo ha asegurado que todo se ha hecho «con absoluta transparencia y sin mentiras». «Nosotros no hemos mentido, lo que hemos tenido claro desde el principio es que Mundial sí, pero no ha toda costa», ha afirmado Casero, quien ha argumentado que la renuncia ha sido una decisión «compleja» que se tomó «reflexionando con el Málaga y la afición» en una reunión a la que ella no asistió, según ha confesado, pero en la que estuvieron otros miembros del equipo de gobierno.

«Hemos dado la cara y habrá una Rosaleda aunque no haya mundial, para ello seguimos trabajando de forma intensa y nunca pondremos en cuestión al Málaga», ha añadido la responsable de Urbanismo, quien ha remarcado que será «un estadio digno» del equipo de fútbol de la ciudad, si bien no ha entrado en más detalles sobre el proyecto ni su ubicación.