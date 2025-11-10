El Colegio de Enfermería de Málaga celebra la gala de los VIII Premios de Investigación

El Museo Carmen Thyssen de Málaga acogió el pasado día 7 de noviembre la Gala de Entrega de los VIII Premios de Investigación del Colegio ... de Enfermería de Málaga, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes para la profesión enfermera en la provincia. La velada fue un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la excelencia científica de las enfermeras y enfermeros malagueños, que día a día impulsan la profesión desde «la evidencia y el conocimiento», ha explicado la institución en un comunicado.

El acto, conducido por el periodista Roberto López, contó con la ponencia magistral del doctor José Miguel Morales Asencio, bajo el título «Cuidar con-Ciencia. El impacto de la investigación enfermera en salud que la mayoría desconoce», una intervención que inspiró a los asistentes y subrayó la trascendencia de la investigación enfermera en la mejora de los resultados en salud y en la calidad de los cuidados.

Durante la gala, se puso de manifiesto el compromiso del Colegio con la promoción de la ciencia enfermera y la necesidad de seguir fomentando la formación y la investigación como pilares fundamentales de una profesión en constante evolución.

Reconocimiento a la investigación en Enfermería como pilar del avance sanitario en Málaga y Andalucía

Los premios fueron entregados por el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, y la vocal, Eva Timonet Andreu, quienes felicitaron a los ganadores por su trabajo y dedicación, y destacaron el papel de la investigación como motor de progreso para la Enfermería malagueña y andaluza.

En sus discursos, los premiados agradecieron al Colegio el impulso constante a la investigación y coincidieron en la importancia de mantener este tipo de iniciativas, que visibilizan el trabajo enfermero y animan a más profesionales a sumarse al ámbito científico.

Ganadores

En la categoría de Protocolo mayores de 35 años se impuso José Miguel Aguilar Tejada, con el estudio «Estancia hospitalaria, reingresos y morbimortalidad en pacientes menores de 70 años con escaso soporte social ingresados en dos unidades hospitalarias»; en Protocolo menores de 35 años ganó Andrea Gutiérrez Ruiz con «Administración de tratamientos subcutáneos en pacientes con cáncer y la influencia en su calidad de vida». En Proyecto mayores de 35 años el ganador fue Antonio Rodríguez Martínez, con »Valoración de la percepción de autocuidado de los jóvenes andaluces» y en menores de 35 años, Clara Jiménez Palacios, con «Vivencias sobre sexualidad en mujeres mastectomizadas supervivientes de cáncer de mama: un estudio cualitativo». El accésit fue para Cristina Moreno Salvatierra y Cristina Galeote Muñoz, con «Vivencia de la lactancia materna en aquellas mujeres que atravesaron un proceso de duelo perinatal: un estudio cualitativo fenomenológico eidético»

La gala contó con la presencia de representantes del ámbito académico, miembros de UPROSAMA, direcciones de hospitales y centros de salud, miembros de la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Málaga, representantes de A.M.A. y Caja Rural del Sur, junto a familiares y compañeros de los premiados, en un ambiente que destacó por la emoción, el orgullo y la unión de la profesión enfermera.

Investigación en la profesión

El presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, destacó que «la investigación enfermera no solo mejora los cuidados, sino que transforma la forma en la que entendemos la salud. Apostar por la ciencia es apostar por la calidad asistencial y por el liderazgo de nuestra profesión».

Asimismo, subrayó que «estos premios reflejan el talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación de las enfermeras y enfermeros malagueños, profesionales que demuestran cada día que la Enfermería es una ciencia viva, con un papel decisivo en la sociedad».

La gala concluyó con un cóctel en el propio museo, donde asistentes y premiados pudieron compartir experiencias y celebrar el éxito de una edición que reafirma el compromiso del Colegio con la investigación, la excelencia y el desarrollo profesional de la Enfermería.