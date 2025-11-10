Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los premiados y asistentes a la gala posan con sus diplomas. SUR

El Colegio de Enfermería de Málaga celebra la gala de los VIII Premios de Investigación

El evento sirvió para reconocer y poner en valor el trabajo investigador de las enfermeras malagueñas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:35

El Museo Carmen Thyssen de Málaga acogió el pasado día 7 de noviembre la Gala de Entrega de los VIII Premios de Investigación del Colegio ... de Enfermería de Málaga, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes para la profesión enfermera en la provincia. La velada fue un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la excelencia científica de las enfermeras y enfermeros malagueños, que día a día impulsan la profesión desde «la evidencia y el conocimiento», ha explicado la institución en un comunicado.

