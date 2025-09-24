Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Tras años de obras, el proyecto residencial de Torre del Río ha completado las obras de las tres torres de 21 plantas que han promovido ... Metrovacesa y la promotora marbellí Sierra Blanca, que ha levantado la del centro. Metrovacesa ha informado este miércoles que da por finalizadas las obras de su segunda torre, la situada más hacia el oeste, junto a la parcela de La Térmica, que ya se encuentra en trabajos de urbanización para albergar otra actuación residencial.

Esta segunda torre de Metrovacesa, bautizada como 'Visión', alberga un total de 73 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con terrazas, dos plazas de garaje y trastero. Desde la promotora han señalado que el 93% de estos pisos, diseñados por el estudio del arquitecto Carlos Lamela, ya han sido vendidos. La construcción, a cargo de Sacyr, ha supuesto una inversión de 80,8 millones de euros.

En la página web de esta empresa inmobiliaria se anuncian algunas de las últimas viviendas que todavía están a la venta. Todas son de cuatro dormitorios y tres baños. En la planta 20, se anuncia una por 4.848.800 euros, con una superficie de 625 metros cuadrados. Una planta por debajo, en la 19, se vende un piso de 471 metros cuadrados por 3.867.600 euros, IVA incluido. Y en la planta 17, también para un piso de cuatro dormitorios y tres baños, de 325 metros cuadrados, el precio es de 2.645.500 euros.

«Los residentes dispondrán de zonas comunes de alto nivel, como dos piscinas exteriores, piscina climatizada, spa, gimnasio, coworking, sala audiovisual, ludoteca y áreas ajardinadas», han destacado desde Metrovacesa en relación a un proyecto que viene a consolidar este enclave del litoral oeste de Málaga como una nueva 'milla de oro', con unos elevados precios de las viviendas.

Áticos por casi diez millones de euros

Sierra Blanca anunció el año pasado que los áticos de su torre en Torre del Río, la central, se vendían por casi diez millones de euros, un precio por el que ha logrado colocar uno de ellos, según fuentes consultadas.

En el caso del cercano proyecto de La Térmica, promovido por el fondo inversor Ginkgo, con la gestión de la promotora Aedas Homes, está prevista la construcción de unas cuatrocientas viviendas de renta libre de las que ya ha empezado a comercializarse una primera fase de 173. De media, cada vivienda de las ya reservadas se ha apartado por un millón de euros. La más barata, de un dormitorio, se ha vendido por 510.000 euros, y la más cara, de tres dormitorios, por 1.990.000 euros. Si se cumplen los plazos previstos actualmente, las llaves de los primeros pisos del proyecto bautizado como Térmica Beach podrían entregarse a lo largo del año 2028. A tenor de las primeras reservas, el 81% es un comprador nacional, y el 19% restante, internacional.