Cierre provisional en Churriana de la gasolinera Petroprix por falta de autorización ambiental

Es una gasolinera polémica, pues, al igual que ocurrió con la de La Pelusa (en El Palo), ha sido objeto de una importante movilización vecinal. ... Ahora, el Ayuntamiento ha decretado su cierre y cese provisional de actividad por no contar con los parabienes ambientales preceptivos en regla. Se trata de la estación de servicio que gestiona Petroprix en la calle Escritora Carmen Bravo-Villasante, en la zona de los Jazmines.

El Consistorio ha procedido a tomar esta medida a través del Área de Sostenibilidad Ambiental. Según ha informado en una nota pública este departamento, la empresa tenía una resolución de calificación favorable condicionada a la aportación de certificación suscrita por el técnico director del proyecto en la que se acreditara de manera pormenorizada el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales en materia de emisión de gases, contaminación del suelo las aguas y la utilización de productos químicos y riesgo de accidentes: «Tal y como quedaba establecido en la citada resolución, con fecha de 3 de diciembre de 2024, la misma no desplegará eficacia hasta el efectivo cumplimiento de estos condicionantes. A raíz de una denuncia ciudadana por las molestias por contaminación lumínica, la Sección de Calificaciones Ambientales y Control de Ruido del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha constatado que hasta la fecha no ha sido aportada la documentación para obtener el apto definitivo».

Antecedentes

En este sentido, se apercibe a Petroprix de que, en caso de incumplir el requerimiento, se decretará el cierre y se procederá a la incoación del expediente sancionador. A este respecto, la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) establecería este hecho como falta grave.

Sobre el referido antecedente, el PSOE llevó iniciativas en el Ayuntamiento a raíz de las quejas de los vecinos de Los Rosales y los Jazmines. Aseguraban los socialistas que había 450 viviendas afectadas a una distancia inferior a 50 metros.