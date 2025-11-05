Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una gasolinera. SUR

Cierre provisional en Churriana de la gasolinera Petroprix por falta de autorización ambiental

La estación de servicio había sido objeto de protestas por parte de los vecinos de Los Rosales y Los Jazmines

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

Es una gasolinera polémica, pues, al igual que ocurrió con la de La Pelusa (en El Palo), ha sido objeto de una importante movilización vecinal. ... Ahora, el Ayuntamiento ha decretado su cierre y cese provisional de actividad por no contar con los parabienes ambientales preceptivos en regla. Se trata de la estación de servicio que gestiona Petroprix en la calle Escritora Carmen Bravo-Villasante, en la zona de los Jazmines.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  4. 4 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas para esta tarde
  5. 5

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  6. 6 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  8. 8 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cierre provisional en Churriana de la gasolinera Petroprix por falta de autorización ambiental

Cierre provisional en Churriana de la gasolinera Petroprix por falta de autorización ambiental