«Sí, soy un chico con tetas y no, no soy menos chico por ello» Zeus, de espaldas, junto a su madre. / FRANCIS SILVA La foto viral de Zeus, un joven trans que reside en Málaga, da a conocer su viaje de descubrimiento personal ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Viernes, 6 septiembre 2019, 23:55

Zeus es nombre de dios. Fuerte como el trueno. Padre de los dioses, que gobierna el olimpo griego. Aunque la historia de este Zeus contemporáneo, nuestro Zeus, está más próxima a la Odisea de Ulises, llena de viajes y trufada de obstáculos que no ha tenido más remedio que superar. Un 'selfie' frente a un espejo, dejando asomar sus pechos bajo la camiseta. «Sí, soy un chico con tetas y no, no soy menos chico por ello. No, no vengo por los RT ni los FAV, es solo para que vayáis entendiendo que hay muchos tipos de cuerpos». Este tuit que comparte desde su baño, en la barriada malagueña en la que hoy reside, culmina su metamorfosis a ojos de todos. Zeus es un chico, «un chico trans -matiza él- por si alguien lo dudaba». 2.300 respuestas, 8.900 retuits y 69.000 likes. La odisea de Zeus es viral, detrás hay un largo viaje interior.

Sí, soy un chico con tetas y no, no soy menos chico por ello. Sí, tengo disforia aunque suba esta foto. No, no vengo por los rt ni los fav es solo para que vayáis entendiendo que hay muchos tipos de cuerpos. Sí, si que me la suda tu opinión pic.twitter.com/RHHqNaIoBr elancho (@zeuszzz_) June 27, 2019

Con su madre María de la Salud Llobet y sus hermanos Dulce María y Manuel Jesús, llegó a Málaga hace casi dos años. «Su padre está, pero no está. Ha entrado y salido de mi vida. Zeus no puede contar con él, sólo hay contacto con su tía, pero él sabe que con su madre puede hablar de todo», explica María de la Salud. El viaje de Zeus comienza en Cádiz, donde nacía hace ya 17 años. Entonces Zeus era Aroa. «Desde los 12 años sabía lo que era realmente, pero a mí no me contó nada hasta más adelante», explica su madre que lo ha visto en su camino como «un árbol que ha ido creciendo». Antes de llegar a Málaga, Zeus y su familia pasaron también por Ciudad Real, donde un desgraciado incidente que acabó con su hogar destruido por una explosión. Una providencial oferta de trabajo para su madre les arrastró a la orilla de la capital de la Costa del Sol. «Málaga era volver a la playa, a las raíces, y ha supuesto un cambio radical en la vida de Zeus», explica María de la Salud.

El cambio de instituto lo es todo. Ahora todos le conocen como Zeus y ha vuelto a nacer. «Los profesores a veces se equivocan de nombre, pero todo el mundo me trata fenomenal -explica el joven- excepto algunos comentarios que he oído al salir de clase«. Es por esos detalles, y porque está harto de llevar un 'binder' (la banda que se utiliza para disimular el pecho), por lo que estallaba en aquel tuit. «Estoy harto de que me repregunten si digo que me llamo Zeus, porque no les cuadra que sea un chico». En su DNI aún no es Zeus, porque no tiene el permiso de paterno para cambiar su nombre, ni siquiera puede comenzar el proceso de reasignación de sexo hasta cumplir los 18, aunque se felicita porque ya tiene su primera cita con el endocrino este mes de octubre. «Aún tengo pecho. No me gusta, pero como lo voy a tener unos años más al menos que me sirva para hacerme más fuerte», explica.

«La primera vez que me lo cuenta tuve miedo, porque siempre tienes miedo a lo que no conoces», se sincera su madre. Hoy, lo ve «feliz y maduro». La complicidad madre-hijo es total. Se nota en los gestos y en el cariño con el que hablan el uno del otro. De las miles de respuestas que Zeus recibía en Twitter, muchas eran agradables, otras no tanto: «Mi madre está muy feliz y orgullosa de tener un hijo como yo, le habla a todo el mundo de mi y lucha conmigo en todo», explicaba en una de sus réplicas. Parece tener más de 17 años, por su decisión y convencimiento. «Soy quien quiero ser, no lo que quieren que sea», explica la bío de Twitter de Zeus. En este caso ha sido su imagen la que ha conseguido impactar más que mil palabras. Ulises tardó 20 años en volver a casa, casi los mismos en los que Zeus culminará su viaje, solo que en la llegada a su Ítaca particular se apunta un final feliz y tiene una Penélope (sí, también tiene novia) que le acompaña en su travesía.