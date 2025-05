Carolina España, sobre la sucesión de De la Torre: «Espero que tengamos Paco para rato»

La consejera de Economía, Carolina España, se ha sumado al coro de felicitaciones que está recibiendo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por ... sus 25 años como alcalde. Cabe recordar que accedió al cargo en mayo de 2000, ocupando el lugar de Celia Villalobos, que marchaba a Madrid como ministra de Sanidad en el Gobierno de José María Aznar. La líder del PP se encontraba en la capital, visitando la feria de los libros. Ahí atendió a los medios de comunicación y tuvo parabienes para el actual alcalde, al aún le augura una larga trayectoria. «Espero que tengamos Paco para rato», manifestó.

El nombre de España aparece siempre en las especulaciones sobre posibles sucesores para De la Torre. La ahora consejera, sin embargo, quiso desvincularse en estos momentos y dejó claro que desea que el alcalde alargue su trayectoria más allá del actual mandato. «No toca hablar sobre ese asunto», contestó a la pregunta de SUR. «Espero que vuelva a ser nuestro alcalde», sentenció.

Para España, De la Torre ha sido el responsable de transformación de Málaga hacia una capital reconocida a nivel nacional e internacional. «Disfruta de estos 25 años y de lo que has hecho con Málaga. Le has dado la vuelta a esta ciudad, así que estamos todos encantados y enamorados de nuestra tierra, de la ciudad que has creado», dijo.