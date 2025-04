Carlos Conde presume: la deuda de Málaga se ha quedado en un tercio en quince años

Está casi siempre entre papeles, números, remanentes, presupuestos, cuentas, y es al que recurren sus compañeros, concejales del PP, cuando requieren de alguna inversión o ... gasto. La semana pasada, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, daba una rueda de prensa sobre la ejecución del presupuesto 2024, una comparecencia insólita porque no se recordaba que hubiese habido una en tiempos recientes. Daba cuentas con profusión porque tenía el siguiente objetivo: que el Gobierno les dé el plácet a los ayuntamientos para gastar el remanente de tesorería, que grosso modo puede llamarse superávit.

147 millones de euros que el Ayuntamiento de Málaga no gastó en 2024 y que ahora podría ir para amortizar la deuda si el Gobierno de España no flexibiliza la regla de gasto como venía haciendo desde la pandemia. Una flexibilización que podría hacer vía Presupuestos Generales del Estado, que no parece muy viable visto el momento político actual, pero que también podría posibilitar el Ejecutivo vía decreto ley. De ahí que Conde se encomendara a María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.

A las malas, explicaba el popular, el Ministerio de Hacienda podría darles la opción de gastar el remanente de tesorería a los ayuntamientos que sean solventes y cuya deuda no supere el 110% del endeudamiento máximo. «A 31 de diciembre el endeudamiento del Ayuntamiento de Málaga estaba en 46,01% (387 millones de euros)», una cifra que ha ido bajando año tras año, según explicaba y que en la misma fecha de 2023 estaba en un 51,28%. Esta es el montante que maneja el Ayuntamiento, aunque la que ofrece el Banco de España sobre el Ayuntamiento de Málaga sea aún mejor, 256 millones de euros.

El popular explica que el organismo regulador no tiene en cuenta los créditos que ha suscrito el Ayuntamiento y que aún no están activos, de ahí que las cuentas sean aún mucho más favorables. El Consistorio suscribe préstamos con una carencia de tres años y durante ese tiempo puede estar digamos que 'hibernando' hasta que se necesita.

Pues bien, el descenso de la deuda en los últimos 15 años es tan llamativo, que Conde no duda en presumir de solvencia, y de que han sido rigurosos con las cuentas y el gasto.

Málaga es la segunda ciudad con más de 500.000 habitantes menos endeuda del país; la primera es Valencia

Este jueves, el concejal de Economía hacía los cálculos de la deuda en los últimos 15 años para esta sección. La evolución de lo que debe el Ayuntamiento de Málaga ha tenido una buena progresión. Si en 2010, el Ayuntamiento debía 851,6 millones de euros, el 151% respecto al presupuesto anual de ese año; a 31 de diciembre de 2024, el descenso había sido hasta los 387 euros, el 46% del presupuesto del año pasado. En total, la deuda se ha quedado en menos de un tercio en los últimos 15 años, o lo que es lo mismo, ha disminuido dos tercios.

Para los profanos en la materia es importante aclarar que la deuda está asociada al presupuesto anual (ingresos), de ahí que el montante total de la deuda pueda distraer. Los presupuestos anuales han ido aumentando de forma paulatina, de tal forma que en 2024 el presupuesto anual era de 1.068 millones. En resumen, el porcentaje de la deuda tiene que ver con esta cifra.

«Lo que se evidencia con estos datos es que hemos hecho un esfuerzo de contención del gasto y de reajuste para colocarnos a día de hoy en una situación de solvencia excepcional de cara a poder afrontar proyectos de ciudad que sabemos que van a tener una demanda fuerte de recursos», explicaba el concejal de Economía, reseñando que se trata del Auditorio (pendiente del beneplácito del Ministerio de Cultura), el estadio de la Rosaleda e incluso otras inversiones de ciudad relacionadas con los barrios que necesitan estos fondos, los 147 millones, que espera que no tengan que ir a amortización de la deuda en una ciudad como Málaga, «que no lo necesita».

Las seis grandes ciudades

Teniendo en cuenta las cifras del Banco de España, Málaga es la segunda capital con más de 500.00 habitantes menos endeudada. Madrid tiene una deuda de 1.943 millones, Barcelona, 1.390; Zaragoza, 568; Sevilla, 266 millones; Málaga, 256 millones, y Valencia, 142. Las seis grandes ciudades del país tienen una deuda total de 4.566 millones.

«Estamos pidiendo los ayuntamientos a nivel general poder usar nuestros los ahorros. Tenemos capacidad económica para arrancar estos proyectos con garantías. En nuestro caso dejamos muy claro que no vamos a comprometer las cuentas municipales, que se van a mantener los servicios públicos, y que vamos a poder seguir mejorando en aquellos compromisos del programa de gobierno por los que estamos trabajando en esta legislatura».