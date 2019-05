Cosas de la ciudad Campamento Benítez: el misterio de los neumáticos Las huellas de los neumáticos tras su retirada hace pensar que llevaban más de un año en la zona. Retiran los centenares de neumáticos que permanecían ocultos en unas acacias a la entrada del Campamento Benítez aunque aún no se ha sin desvelado el misterio sobre su aparición JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Jueves, 2 mayo 2019, 08:09

Los centenares de neumáticos que permanecían ocultos en unas acacias a la entrada del Campamento Benítez, asunto del que les informamos en estas mismas páginas el pasado día 23, han sido retirados por el Ayuntamiento, pero el misterio acerca de su aparición en ese lugar continúa. Al menos para la asociación Ciriana preservadora de la naturaleza del distrito 8, que descubrió las gomas en ese lugar y lo denunció, denuncia a la que se sumó el PSOE.

Y es que para Mari Cruz Torres, secretaria del colectivo ecologista que lucha desde hace años por preservar el entorno natural de Churriana y sus alrededores, la aparición de esos neumáticos en ese lugar no parece un hecho casual y espontáneo. «Los neumáticos estaban depositados en grupos separados unos de otros por unos diez metros, aparecían cubiertos alguno de ellos por lonas y por ramas secas de olivo y palmeras, que no son especies de la zona, además de otras ramas que se aprecia habían sido cortadas en el mismo lugar configurando montones a modo de piras». Además indica que el dejar en aquel lugar, oculto bajo el bosque de las acacias, los cerca de 600 neumáticos encontrados, fue una tarea que debió ser organizada y requirió un esfuerzo físico notable, ya que indica que «los vehículos no pueden acceder por completo al interior del bosque, por lo que los neumáticos debieron ser llevados a pie hasta el lugar donde fueron encontrados». Unas cuestiones que califica de sumamente inquietantes al tratarse de un hallazgo que señala se produjo en un entorno que está situado a escasos metros del Jardín Botánico de la antigua Hacienda de Santa Tecla, situada al otro lado de la autovía, por lo que apunta que de haberse declarado un incendio «habría sido una catástrofe al haber afectado a esa zona y a todo el corredor verde de la sierra de Churriana». Desde el Ayuntamiento se informó que los neumáticos se encontraban en unas parcelas privadas junto al Campamento Benítez que están en proceso de expropiación por parte de Urbanismo. Tras ser retirados, el Ayuntamiento denunció a la policía su aparición para que iniciara una investigación.

Eran cerca de 600 gomas. El solar y los contenedores. Abunda la vegetación.

Mitjana: pide la limpieza de un solar donde hay ratas

José Siruela se queja de la suciedad de un solar que hay situado en la calle Mitjana, que está cerca del Santuario de la Patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, del que ya nos hemos hecho eco en otras ocasiones. Según afirma, se trata de un solar que aunque está vallado en su interior crece abundante vegetación, por lo asegura que es un nido de ratas y éstas salen de la parcela por las noches y se dirigen a unos contenedores de basuras que están situados justo a unos metros. Además señala que algunas se han metido en algunos de los garajes próximos. «Llevamos meses reclamando la limpieza de esa parcela pero hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta», afirma, por lo que pide que se obligue a los propietarios de ese solar a realizar una limpieza de una zona que asegura lleva muchos años en esa situación.