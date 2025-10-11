Cambios en la EMT en Málaga en las líneas C5 y 32 del Limonar y Puerto de la Torre
Se incrementa el nuevo de paradas a partir del próximo 14 de octubre
Sábado, 11 de octubre 2025, 12:15
Cambios en los autobuses de Málaga capital. Concretamente en las líneas C5 y 32 de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), que discurren por ... los distritos Puerto de la Torre y Este. Y es que el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado la ampliación de estas líneas a partir del próximo martes 14 de octubre.
En concreto, y según señala el Consistorio en un comunicado, la C5 (la línea circular del Puerto de la Torre) adaptará su recorrido para dar servicio a las barriadas de Fuente Alegre y Arroyo España y circulará por las calles Cénit, Fuente Alegre, Mariana Pineda, Platón, Sustancia, Gloria Fuertes y Galaxia. En total, serán nueve paradas nuevas las que se añaden a un recorrido que une el Puerto de la Torre con la Universidad y el Hospital Clínico.
Nuevo horario
En cuanto a la línea 32, se va a ampliar para dar servicio a la zona de Colinas del Limonar. Así, los autobuses de esta línea llegarán hasta la rotonda de Colinas del Limonar, a través de nuevas paradas en las calles Arrigo Boito y otras tres en Camarón de la Isla.
A ello se une que se reforzará el número de autobuses en servicio y se amplía el horario de su última salida, que será a las 23.00 horas.
