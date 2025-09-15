Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio

El proyecto tramitado hace años para la ampliación y mejora del hotel Cortijo la Reina, con lo que se convertiría en el primer cinco estrellas ... de Los Montes de Málaga, no se ha llegado a ejecutar finalmente, y sus actuales propietarios han optado por sacarlo a la venta, en busca de un nuevo inversor que tenga capacidad para acometer esta actuación. Así lo han anunciado este lunes por medio de un comunicado en el que el grupo Mathiven, que adquirió el hotel en 2016 con el propósito de subir de una categoría de cuatro estrellas a la de cinco, anuncia su venta por 14 millones de euros.

Desde su adquisición hace nueve años, Mathiven ha comprado dos parcelas cercanas, con lo que el volumen total del terreno que se vende, junto con los permisos para ampliar el hotel, asciende a 766.587 metros cuadrados. El precio incluye «terrenos, propiedades, diseños y planos, licencias y subvenciones», y la venta la gestiona Beauchamp Estates. No obstante, según han apuntado fuentes consultadas, los actuales propietarios del hotel también «están abiertos a asociarse con un inversor privado» para ejecutar el proyecto de ampliación y mejora que no han sido capaces de desarrollar, pese a que cuentan con la licencia de obras desde hace cuatro años.

Ampliar El hotel está enclavado en Los Montes de Málaga. Sur

El proyecto que fue aprobado por el Ayuntamiento en 2021 prevé demoliciones de edificaciones actuales, la remodelación de algunas estructuras ya existentes y construcción de nuevas. Así, se mantendrían los edificios situados al norte, que se destinarán a habitaciones, creando una conexión cubierta con las nuevas edificaciones que se desarrollarán alrededor de la casa cortijo con patios que unirán unas con otras.

La actuación, que se valoró en más de 21 millones de euros, duplicará la capacidad del establecimiento hasta las 75 habitaciones y 66 plazas de aparcamiento. El establecimiento dispondrá de una zona de wellness, nuevo restaurante y piscina. Fuera del recinto principal, al norte de la finca, se ha proyectado construir un pabellón dedicado a actividades de meditación y yoga. También se contemplan actuaciones de reforestación.