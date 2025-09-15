Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del proyecto para ampliar el hotel Cortijo la Reina. Sur

Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio

Los actuales propietarios no han podido acometer la reforma para convertirlo en un cinco estrellas y lo sacan al mercado por 14 millones de euros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:53

El proyecto tramitado hace años para la ampliación y mejora del hotel Cortijo la Reina, con lo que se convertiría en el primer cinco estrellas ... de Los Montes de Málaga, no se ha llegado a ejecutar finalmente, y sus actuales propietarios han optado por sacarlo a la venta, en busca de un nuevo inversor que tenga capacidad para acometer esta actuación. Así lo han anunciado este lunes por medio de un comunicado en el que el grupo Mathiven, que adquirió el hotel en 2016 con el propósito de subir de una categoría de cuatro estrellas a la de cinco, anuncia su venta por 14 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  8. 8 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio

Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio