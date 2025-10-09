COSAS DE LA CIUDADCalle San Rafael y La Goletera: todo mal
Los aledaños de la Avenida La Rosaleda hacia calle Carretería llevan años con deficiencias
Málaga
Jueves, 9 de octubre 2025, 23:46
Los vecinos de las calles San Rafael y La Goletera, situadas en los alrededores de la Avenida de la Rosaleda, denuncian el progresivo deterioro de ... estas vías, que se ha convertido en una fuente constante de incomodidad y preocupación para residentes y transeúntes.
Basura acumulada en las aceras, restos orgánicos, excrementos de palomas, grafitis vandálicos y un persistente olor a orina conforman un panorama que dista mucho del que debería presentar una zona céntrica y transitada de la ciudad. Quienes viven o trabajan en los alrededores aseguran que esta situación no es nueva, pero se ha agravado en los últimos meses ante la falta de limpieza y mantenimiento municipal.
«Parece una zona olvidada. Por las mañanas es insoportable el hedor, sobre todo cerca de los portales y rincones donde la gente hace sus necesidades sin pudor», comenta Álvaro G., vecino de la calle San Rafael. A ello se suma la proliferación de palomas, cuyas heces se acumulan en cornisas, bancos y aceras, generando un problema de salubridad evidente.
Los grafitis, lejos de tratarse de arte urbano, son en su mayoría firmas o pintadas de mal gusto que ensucian fachadas, persianas y mobiliario público. Además, las aceras completamente rotas y con deterioro visible. Los residentes piden al Ayuntamiento medidas urgentes que incluyan una limpieza integral de la zona, mayor presencia policial para evitar actos incívicos, y un plan de mantenimiento que evite que esta situación se convierta en la norma.
