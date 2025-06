La calle de María Teresa Campos ya está en el callejero de Málaga...pero aún tardará en inaugurarse

Pilar R. Quirós Málaga Viernes, 13 de junio 2025, 00:12 Comenta Compartir

No se entiende en el Ayuntamiento de Málaga, más allá de la popularidad de la que va a ser homenajeada, el revuelo que se ha montado con calle de María Teresa Campos. Lo cierto es que la calle Periodista María Teresa Campos ya está en el callejero de la ciudad marcada, aceptada por la familia, y a la espera de que se desarrolle urbanísticamente para que sus hijas Terelu y Carmen la inauguren con su placa rotulada cuando lo consideren.

De hecho, como es el antiguo Centro Municipal de Informática (CEMI) quien se encarga de estas tareas, ya tiene la orden para que fabrique la placa en la que se leerá el nombre de la periodista malagueña, que falleció el 5 septiembre de 2023.

Pero, ¿dónde está la calle? La secuencia de los hechos es la siguiente. El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, mostraba sus condolencias en las redes sociales el mismo día del óbito de la periodista, de la que afirmaba que era «una comunicadora pionera y excepcional que siempre presumió de Málaga», momento en el que anunciaba que la siguiente comisión de Calles que se celebrara se aprobaría darle su nombre a un espacio de la ciudad. El mensaje era de su puño y letra, FTP, ya que el regidor usa sus iniciales cuando firma los que antiguamente se llamaban tuits y ahora son posts.

Tras este anuncio, en mayo de 2024, miembros del Ayuntamiento fueron con Terelu, Carmen y otra familiar, que vive en Málaga, a ver las dos posibles localizaciones para la calle: una de ellas fue en el distrito Z, que no fue del interés a la familia, y la segunda localización está cerca de la avenida Imperio Argentina, en una zona de expansión de la ciudad, donde también se ubicará la Universidad Alfonso X El Sabio, UAX Mare Nostrum, y el futuro complejo de raquetas Rafa Nadal, en la zona de La Térmica, aledaña al Paseo Marítimo de Poniente.

Esta segunda ubicación sí fue del agrado de la familia, que dio su aprobación. Para que el Ayuntamiento de Málaga le dé el visto bueno a una calle para una personalidad de la ciudad, algo que se produce generalmente cuando el homenajeado ha fallecido, sus familiares tienen que estar de acuerdo. Es factor sine qua non para proceder.

A las hijas se les ofreció además una ubicación en el distrito Z, pero prefirieron la actual ubicación en la zona de la Térmica

Tras este acuerdo tácito, el Ayuntamiento de Málaga incluyó la calle en el callejero de la ciudad y ya ha encargado la placa a la espera de que sus hijas consideren que es el momento idóneo para inaugurar la calle como se merece, es decir, como han dicho, cuando el espacio esté más urbanizado. Pero la calle ya existe como tal.

Las calles ya instituidas en la ciudad no cambian de nombre, a no ser que medien cuestiones como la Ley de Memoria Histórica, por lo que si el Ayuntamiento quiere agasajar a un personaje y rotular una calle con su nombre, esta se encontrará indefectiblemente en un lugar por urbanizar, donde no haya números (edificios o viviendas), ya que para que una calle tenga números, es decir direcciones postales, debe tener un nombre, y el mismo debe estar pertinentemente incluido en el callejero de la ciudad. Este es el recorrido. Los domicilios son una cosa muy seria (escrituras, contratos, documentos legales), de ahí que las nuevas calles estén casi siempre en lugares que están por urbanizarse.

Ampliar La portavoz del equipo de gobierno del PP, Elisa Pérez de Siles, en el grupo popular en el Ayuntamiento de Málaga. P. R. Q.

De hecho, la portavoz del equipo de gobierno del PP, Elisa Pérez de Siles, explicaba a este periódico: «La calle de María Teresa Campos queda en un entorno con una proyección espectacular en la ciudad, en un sitio donde va a haber universidad, buenos equipamientos y viviendas, y que efectivamente necesita un tiempo de recorrido y de desarrollo. Yo creo que la familia no dice que no esté contenta con el sitio, sólo dice que se posponga la instalación de la placa hasta que esa calle esté más desarrollada, y sea un poco más la expresión del futuro de ese sitio».

Pérez de Siles era muy crítica con la intervención del portavoz socialista, Dani Pérez, en este asunto, en el programa 'La familia de la tele' y afirmaba: «No entiendo que haya grupos políticos que se hayan posicionado incluso en contra de la opinión de la propia familia, y yo creo que los medios de comunicación están castigando esta postura, que es un poco ridícula».

Acerca del hecho de que la placa se rotule como Periodista María Teresa Campos para Pérez de Siles tiene que ver con una doble función: que se dignifique como se merece la figura y la profesión del periodismo, y por otro lado, porque es una periodista de referencia de nuestra ciudad, que en Málaga se la ha reconocido en vida y que se le tiene mucho cariño. «Se la conoce por su buen hacer en su profesión, que es el periodismo, y creo que hay que dignificar la profesión del periodismo en un momento esencial en el que necesitamos medios libres y que digan la verdad y atiendan a la función pública», explicaba, indicando que dentro de un siglo cuando alguien vea la placa sabrá a qué se dedicaba la homenajeada «y que fue una periodista de éxito, de referencia de Málaga a nivel nacional».