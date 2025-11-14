La calle Julio Mathias continúa su decadencia paulatina

La calle Julio Mathias, vieja conocida, que forma parte de El Ejido y conecta con la emblemática Alameda de Colón, atraviesa actualmente una fase de ... deterioro preocupante. Esta arteria, esencial para la circulación de vehículos y peatones en la zona, enfrenta varios problemas que afectan tanto la seguridad como la estética del lugar, convirtiéndola en un tema recurrente de quejas entre los residentes y transeúntes.

Uno de los problemas más visibles son las grietas que han ido apareciendo en la calzada a lo largo de los últimos años. Estos desperfectos, especialmente notables en la zona central de la vía, dificultan el tránsito de vehículos, obligando a los conductores a maniobrar con precaución para evitar daños a sus coches y motos.

Las grietas no solo representan un inconveniente para quienes circulan por allí, sino que también aumentan el riesgo de accidentes, ya que la calzada se ha vuelto irregular y peligrosa. Pero los problemas de la calle Julio Mathias no terminan ahí. Las aceras, que deberían ser un espacio seguro para los peatones, presentan un estado lamentable. En varias secciones de la vía, las aceras están cubiertas por una sustancia pegajosa que hace incómodo y, en ocasiones, peligroso caminar.

Esta condición, junto a la falta de mantenimiento, ha generado preocupación entre los residentes y ha hecho que muchos eviten caminar por la zona. Además, las pintadas y grafitis que cubren diversas paredes de la calle han dado lugar a una imagen desordenada y sucia.