Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado decadente de la parte denunciada en El Ejido. SUR
Cosas de la ciudad

La calle Julio Mathias continúa su decadencia paulatina

El estado de la calzada es peligroso para las motos, que tienen que reducir la velocidad por la zona

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

La calle Julio Mathias, vieja conocida, que forma parte de El Ejido y conecta con la emblemática Alameda de Colón, atraviesa actualmente una fase de ... deterioro preocupante. Esta arteria, esencial para la circulación de vehículos y peatones en la zona, enfrenta varios problemas que afectan tanto la seguridad como la estética del lugar, convirtiéndola en un tema recurrente de quejas entre los residentes y transeúntes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La calle Julio Mathias continúa su decadencia paulatina

La calle Julio Mathias continúa su decadencia paulatina