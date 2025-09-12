La calle Juanita Reina, una de las más abandonadas de Nueva Málaga

La calle Juanita Reina, situada en la barriada de Nueva Málaga y colindante con el Parque del Norte, atraviesa un periodo de visible deterioro que ... preocupa a vecinos y transeúntes. Lo que debería ser un entorno limpio y agradable para pasear o convivir, se ha convertido en un espacio marcado por el abandono urbano.

Uno de los problemas más evidentes es la acumulación de hojas secas, especialmente en otoño, que no solo afea el paisaje, sino que también puede convertirse en un riesgo de caídas para los peatones –preocupación general por las personas mayores– . A esto se suma la presencia de bordillos rotos y baldosas en mal estado, que dificultan el paso y representan un peligro constante.

El olor a orina –de animales pero también personas– en algunos puntos de la calle es otra de las quejas frecuentes de los vecinos, quienes señalan la falta de civismo, que se repite en otros barrios, o vigilancia como causas de este problema. Por si fuera poco, la basura acumulada en las zonas cercanas, especialmente en los alrededores del parque y los contenedores, refuerza la sensación de dejadez.

Los residentes de la zona expresan su malestar y aseguran haber presentado quejas a los responsables del distrito pertinentes, solicitando una mayor frecuencia en la limpieza, reparación de infraestructuras y medidas para mejorar la higiene y el civismo en la vía pública. A pesar de algunas actuaciones puntuales, muchos sienten que la respuesta municipal ha sido insuficiente.