La calle Juanita Reina, una de las más abandonadas de Nueva Málaga
El hedor a orina en las esquinas, los bordillos rotos o la basura son algunos de sus principales problemas
Málaga
Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:00
La calle Juanita Reina, situada en la barriada de Nueva Málaga y colindante con el Parque del Norte, atraviesa un periodo de visible deterioro que ... preocupa a vecinos y transeúntes. Lo que debería ser un entorno limpio y agradable para pasear o convivir, se ha convertido en un espacio marcado por el abandono urbano.
Uno de los problemas más evidentes es la acumulación de hojas secas, especialmente en otoño, que no solo afea el paisaje, sino que también puede convertirse en un riesgo de caídas para los peatones –preocupación general por las personas mayores– . A esto se suma la presencia de bordillos rotos y baldosas en mal estado, que dificultan el paso y representan un peligro constante.
Contacto Cosas de la Ciudad
-
Whatsapp: 660 481 739
-
Correo electrónico: cosasdelaciudad@diariosur.es
-
Twitter: @diariosur
El olor a orina –de animales pero también personas– en algunos puntos de la calle es otra de las quejas frecuentes de los vecinos, quienes señalan la falta de civismo, que se repite en otros barrios, o vigilancia como causas de este problema. Por si fuera poco, la basura acumulada en las zonas cercanas, especialmente en los alrededores del parque y los contenedores, refuerza la sensación de dejadez.
Los residentes de la zona expresan su malestar y aseguran haber presentado quejas a los responsables del distrito pertinentes, solicitando una mayor frecuencia en la limpieza, reparación de infraestructuras y medidas para mejorar la higiene y el civismo en la vía pública. A pesar de algunas actuaciones puntuales, muchos sienten que la respuesta municipal ha sido insuficiente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.