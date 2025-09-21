La Calle Cuarteles, una de las arterias peatonales más transitadas por quienes se dirigen a la estación de autobuses y trenes de la ciudad, presenta ... un estado de suciedad alarmante. El pavimento, visiblemente ennegrecido y con manchas incrustadas, refleja una falta de mantenimiento que no pasa desapercibida para vecinos y transeúntes.

«Parece que el suelo está sucio de forma permanente, como si no se limpiara nunca», comenta un lector habitual en una denuncia a SUR, que además es vecino del barrio. Las aceras están plagadas de restos de chicles, manchas de grasa, y residuos que se acumulan especialmente cerca de papeleras y zonas de carga y descarga.

La situación es especialmente preocupante porque Cuarteles funciona como nexo de conexión entre el centro y uno de los principales puntos de entrada y salida de la ciudad. A diario, turistas, viajeros y ciudadanos que acuden al intercambiador de transportes cruzan por esta vía, y muchos se llevan una primera impresión negativa.

Los comercios de la zona también lo notan. Algunos hosteleros aseguran que, aunque limpian sus terrazas a diario, el suelo permanece en un estado lamentable debido a la acumulación de suciedad estructural. «Aquí no basta con barrer, hace falta una limpieza a fondo con agua a presión y productos desinfectantes. Es complicado coincidir con algún operario baldeando a conciencia», reclama D. M encargado de una cafetería en la calle, que prefiere no dar su nombre. Hay mucho trabajo que hacer en este barrio.