Una cabra montés se pasea por la zona de El Limonar ante la sorpresa de los vecinos

Raquel Merino Málaga Sábado, 31 de mayo 2025, 18:40 | Actualizado 18:46h.

Manuel Siles pasaba con su moto por la Avenida de San Vicente de Paul, en la zona de El Limonar, en Málaga capital, cuando se ha encontrado con una cabra montés. «Por la zona donde vivo en Pinosol se están viendo muchos jabalíes, pero es la primera vez que veo una cabra montesa», relata a SUR.

Eran las 7.30 de la mañana de este sábado. Manuel se dirigía a casa de su madre, cuando ha tenido que detener su moto ante la presencia del animal que, claramente desorientado, ha pasado junto a la Parroquia San Miguel de Miramar y finalmente ha corrido hacia la vereda de un río cercano al Colegio Madre Asunción.

«He estado pendiente por si pasaba algún coche o moto para avisarles y cuando he visto que tomaba la vereda del río me he marchado», señala Manuel Siles que ha manifestado su preocupación porque animales como cabras montesas o jabalíes se estén viendo tan a menudo cerca de las urbanizaciones. «Resulta preocupante tanto por la seguridad del animal como por el de las personas» que como él pasaban esta mañana por El Limonar.

Cabra

Málaga