Brozas con riesgo de incendio en el Camino Nuevo
Las ramas se acumulan desde hace semanas, haciendo que se amontone la basura y atrayendo a los roedores
Málaga
Viernes, 24 de octubre 2025, 00:04
El Camino Nuevo vuelve a estas líneas, algo que no suele ser positivo. La acumulación de brozas a lo largo de sus laterales no solo ... representa un riesgo potencial de incendio, sino que también se ha convertido en un foco de basura y deterioro ambiental.
A lo largo de los tramos que bordean el camino, especialmente en áreas cercanas a viviendas, se pueden observar grandes cantidades de ramas secas, hojas caídas y restos de árboles talados que no han sido retirados de manera adecuada. Esta acumulación no solo afecta al paisaje, sino que también crea un caldo de cultivo perfecto para la propagación de incendios en épocas de calor extremo. Las hojas secas y las ramas de árboles caídos son materiales inflamables y con la proximidad de viviendas, el riesgo se incrementa considerablemente.
El hecho de que las brozas acumuladas no sean retiradas con regularidad también ha derivado en un aumento de la basura en la zona. Restos de plásticos, botellas y otros desechos se combinan con la vegetación seca, creando una imagen desoladora que no solo perjudica la estética del lugar, sino que también representa una amenaza para la fauna local y los ecosistemas circundantes.
Además de los riesgos de incendio y contaminación, esta acumulación de brozas y basura puede ser un terreno fértil para la proliferación de plagas y roedores, lo que pone un peligro para la salud pública de quienes residen cerca de la zona. Hay trabajo que hacer antes de lamentar cualquier incidencia.
