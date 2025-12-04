Ya hay bando de Navidad: prohibido beber en la calle, hacer mucho ruido o lo grafitis (entre otras muchas cosas)

El Ayuntamiento de Málaga ha hecho público el tradicional bando de Navidad y Fin de Año, en el que el alcalde, Francisco de la Torre, ... recuerda las normas esenciales para preservar la convivencia durante unas fiestas marcadas por la alta afluencia en el centro histórico. El documento insiste en la protección del espacio público, en el uso responsable de la pirotecnia y en la necesidad de respetar las ordenanzas municipales para garantizar unas celebraciones seguras.

El bando navideño de 2025 llega con un mensaje central: Málaga quiere vivir la Navidad en armonía. Y eso empieza, según recalca el alcalde, por el respeto a la ciudad. «Se prohíben las pintadas, grafitis y similares en la vía pública», recuerda en el primer punto del documento oficial, una advertencia que apunta a preservar el patrimonio urbano en unas fechas de especial proyección turística. Solo quedarán excluidas las intervenciones artísticas previamente autorizadas.

Pirotecnia bajo control

La pirotecnia vuelve a situarse en el foco. El Ayuntamiento exige el cumplimiento estricto del Real Decreto 989/2015, que regula su venta y uso, y recuerda la prohibición de la venta ambulante. De la Torre formula un llamamiento explícito a la «sensibilidad hacia quienes padecen hipersensibilidad auditiva o trastornos del espectro autista, así como hacia los animales domésticos, especialmente vulnerables al ruido». Además, queda vetado portar mechas encendidas o utilizar material sonoro en la vía pública, permitiéndose su uso únicamente en zonas no residenciales y alejadas de edificaciones o arbolado.

El comunicado también incide en la protección y el bienestar animal, apelando a una adopción responsable para evitar abandonos tras la campaña navideña. A ello se suma la prohibición de actividades ruidosas —cantos, altavoces, música— en la vía pública, con capacidad de intervención e inmovilización por parte de la Policía Local.

El consumo de alcohol en la calle queda igualmente prohibido, salvo en terrazas con licencia, y el bando recuerda que los menores no pueden consumir bebidas alcohólicas bajo ningún concepto. Los eventos multitudinarios deberán contar con autorizaciones previas y garantizar la limpieza del espacio público tras su celebración.

En materia de movilidad, el Ayuntamiento recomienda el uso prioritario del transporte público y limita la carga y descarga en el centro a las mañanas del 24 y 31 de diciembre. Protección Civil desplegará un dispositivo especial en los días de mayor afluencia, con desfibriladores móviles y puntos fijos de emergencia.

El alcalde concluye con un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y al rechazo de los bulos: «Pido a la ciudadanía que comparta información rigurosa y recurra siempre a fuentes oficiales». Porque, como subraya el bando, unas fiestas seguras y disfrutadas por todos son una tarea compartida.