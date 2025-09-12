Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reunión de los equipos del Ayuntamiento y de la Junta sobre Los Asperones, este viernes. SUR

Ayuntamiento de Málaga y Junta piden al Gobierno que se implique en el realojo de las familias de Los Asperones

El Consistorio y el Ejecutivo regional se acogen a una ley estatal para pedir financiación al Estado para dar una solución definitiva a los vecinos del asentamiento

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:41

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía van a pedir al Gobierno central que participe en la financiación del realojo de las familias que viven ... en Los Asperones. Ésa es la cuestión que se ha tratado en una reunión que han mantenido este viernes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, acompañados ambos por sus equipos. Las instituciones municipales y regionales buscan financiación para la primera etapa de las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de dar una solución definitiva a los vecinos de ese asentamiento.

