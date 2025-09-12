Ayuntamiento de Málaga y Junta piden al Gobierno que se implique en el realojo de las familias de Los Asperones

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía van a pedir al Gobierno central que participe en la financiación del realojo de las familias que viven ... en Los Asperones. Ésa es la cuestión que se ha tratado en una reunión que han mantenido este viernes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, acompañados ambos por sus equipos. Las instituciones municipales y regionales buscan financiación para la primera etapa de las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de dar una solución definitiva a los vecinos de ese asentamiento.

Hace dos semanas, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hacía público el cumplimiento de un trámite importante para abordar el futuro de Los Asperones y de sus vecinos: la delimitación de su área territorial. Se trata de un requisito que marca el Real Decreto que regula el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Éste contempla un programa de ayudas para la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y de la infravivienda en forma de financiación para rehabilitar, renovar o edificar nuevas viviendas, urbanización o reurbanización de los entornos, pero también procesos de realojo de sus ocupantes y los gastos inherentes a su desmantelamiento.

En aquel momento, ni Ayuntamiento ni Junta aclaraban cuál de estos supuestos respondía a su plan para ese área de la ciudad. Ha sido este viernes cuando se ha desvelado: el realojo de las familias y el previsible desmantelamiento del vecindario. A estos efectos, se está ultimando una memoria-programa que se remitirá al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana este mismo mes.

5.000 euros anuales Es la cantidad que contempla como máximo la ley estatal que financiará por unidad de convivencia a realojar durante el tiempo que duren las actuaciones hasta un máximo de cinco años.

La cuantía de las ayudas estatales a estos fines está recogida en la normativa estatal: hasta 5.000 euros anuales por unidad de convivencia a realojar durante el tiempo que duren las actuaciones hasta un máximo de cinco años, para las actuaciones de preparación, desarrollo y seguimiento del proceso de realojo, incluidas las actuaciones de mediación vecinal o de acompañamiento social integral individualizado de las unidades de convivencia para favorecer su inclusión.

A su vez, Cruz Roja está terminando un estudio en cuyos datos se basarán los siguientes pasos, según informan fuentes oficiales en un comunicado. Precisamente, la Junta adjudicó a esta organización la elaboración de un informe entre cuyos objetivos se encuentra conocer el número de personas y de familias que residen actualmente en Los Asperones, dado que la última investigación sociodemográfica data de 2019 y en ella se estimaba que el número de habitantes rondaba los 900, si bien es una cifra que posiblemente ha aumentado a la vista de la proliferación de construcciones. Determinar el número de residentes no es fácil porque las calles del barrio no están reconocidas como tales en el callejero, así que hay discrepancias entre el padrón y los domicilios reales. Así que se sospecha que una parte de los residentes no están empadronados allí y también podría suceder que personas empadronadas allí ya no residan en esas casas. Por ello, el trabajo de Cruz Roja se está realizando mediante visitas domiciliarias que también permite medir el grado de inclusión o exclusión social de los vecinos.

El Ayuntamiento lleva realizando contratos periódicos a través de los que otorga a terceros la realización de actividades que complementan la labor de sus servicios sociales. El último data de este mismo año y tiene un valor estimado de cerca de un millón de euros, a razón de más de 475.000 euros para los dos años iniciales prorrogables por otros dos.

Los Asperones es una barriada de Málaga que nació en los años ochenta para alojar temporalmente a personas desalojadas de barrios chabolistas que se desmantelaron en la ciudad.