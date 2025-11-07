Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los cortes afectará a la avenida Valle-Inclán. Archivo

El Ayuntamiento de Málaga informa de los cortes de tráfico previstos hasta el 14 de noviembre en la capital

Trabajos de asfaltado y las obras del metro afectarán a la circulación en varias zonas

SUR

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Trabajos de asfaltado y poda, las obras del metro y una salida procesional provocarán afectaciones en el tráfico en Málaga capital no solo este fin ... de semana sino hasta mínimo el viernes 14 de noviembre. Así, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de los siguientes cortes:

