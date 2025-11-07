El Ayuntamiento de Málaga informa de los cortes de tráfico previstos hasta el 14 de noviembre en la capital

Trabajos de asfaltado y poda, las obras del metro y una salida procesional provocarán afectaciones en el tráfico en Málaga capital no solo este fin ... de semana sino hasta mínimo el viernes 14 de noviembre. Así, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de los siguientes cortes:

Sábado 8 de noviembre

- Salida procesional Rosario de las Ánimas de la Virgen del Carmen, a partir de las 19.45 horas, con el siguiente recorrido: parroquia de San Patricio, Abogado Federico Orellana, Eduardo Marquina, Carpio, Osorio, Lasso de la Vega, Eduardo Marquina, Embajadores, La Hoz, Arganda, Altamira, Mendoza, Cañizares, Garcerán, La Hoz y parroquia de San Patricio.

- Afectaciones en avenida Valle-Inclán, del 9 al 14 de noviembre, por trabajos de asfaltado. Se ocupará un carril de circulación de la avenida Valle-Inclán, en sentido Torremolinos, en el tramo comprendido entre la glorieta de intersección con Camino de Suárez hasta el límite de la red viaria municipal, debido a la ejecución de trabajos de asfaltado de la calzada. Las actuaciones se llevarán a cabo en horario nocturno entre las 23.00 y las 5.30 horas.

Domingo 9 de noviembre

- Corte de tráfico en la Cañada de los Ingleses, en horario de 9.00 a 17.00 horas, en el tramo comprendido entre avenida Príes y camino Monte, por trabajos de poda.

Miércoles 12 de noviembre

- A partir del miércoles, 12 de noviembre, se procederá al corte del tráfico de la calle Eugenio Gross, entre las calles Martínez Maldonado y Martínez de la Rosa, con motivo del avance de la obra de ampliación de la línea 2 del metro de Málaga. Más información aquí.