Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Conde, este jueves, en el plató de 'La Alameda'.

Carlos Conde, este jueves, en el plató de 'La Alameda'. Migue Fernández
'La Alameda'

Carlos Conde: «El Ayuntamiento tiene la estabilidad económica suficiente para asumir el Auditorio»

El concejal de Economía se congratula de unos nuevos presupuestos que «mantienen el gasto social sin aumentar la presión fiscal»

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:46

Comenta

Poner números y fijar presupuestos en el Ayuntamiento de Málaga lleva años siendo responsabilidad de Carlos Conde. El ya histórico concejal de Economía pasó este ... jueves por 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que presenta el director de este periódico, Manolo Castillo. Con unas nuevas cuentas que están a punto de ver la luz, Conde hizo un repaso a varios asuntos relacionados con el día a día en Málaga y que están vinculados a los propios presupuestos. Destacó en este punto el avance del alcalde de la capital, Francisco de la Torre, para asumir la construcción del Auditorio municipal. En esta línea, Conde ratificó que la situación económica del Consistorio permite hacer realidad un proyecto que lleva años siendo un anhelo del actual equipo de gobierno. «Tenemos un nivel de tesorería y estabilidad para asumir el proyecto del Auditorio», aseguró el concejal de Economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  2. 2 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  3. 3

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  4. 4 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
  5. 5 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  6. 6

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»
  7. 7 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  8. 8 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carlos Conde: «El Ayuntamiento tiene la estabilidad económica suficiente para asumir el Auditorio»