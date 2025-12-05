Carlos Conde: «El Ayuntamiento tiene la estabilidad económica suficiente para asumir el Auditorio»

Poner números y fijar presupuestos en el Ayuntamiento de Málaga lleva años siendo responsabilidad de Carlos Conde. El ya histórico concejal de Economía pasó este ... jueves por 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que presenta el director de este periódico, Manolo Castillo. Con unas nuevas cuentas que están a punto de ver la luz, Conde hizo un repaso a varios asuntos relacionados con el día a día en Málaga y que están vinculados a los propios presupuestos. Destacó en este punto el avance del alcalde de la capital, Francisco de la Torre, para asumir la construcción del Auditorio municipal. En esta línea, Conde ratificó que la situación económica del Consistorio permite hacer realidad un proyecto que lleva años siendo un anhelo del actual equipo de gobierno. «Tenemos un nivel de tesorería y estabilidad para asumir el proyecto del Auditorio», aseguró el concejal de Economía.

La financiación del proyecto requiere de unos 200 millones de euros. Conde señaló que hay recursos municipales suficientes para afrontar la construcción del Auditorio en un plazo que se estirará entre cuatro y cinco años. «Tenemos ya estipuladas unas cantidades que están solo a la espera de que arranque el proyecto», comentó. También adelantó que todos los planes para ese futuro Auditorio apuntan a una gestión de carácter público. «Para cuadrar las cuentas también se le quiere dotar de una vertiente de congresos», destacó.

Preguntado por qué una apuesta tan firme por una infraestructura tan costosa cuando hay otros problemas más urgentes que requieren solución, como la movilidad o la falta de vivienda, Conde apuntó a que el Auditorio «ya tiene un grado de maduración fuerte» y «permite avanzar en líneas estratégicos, como lo es la cultura». La apuesta por el Auditorio, según Conde, no va en detrimento de la construcción de viviendas asequibles. «Hay 60 millones de euros presupuestados para la vivienda», resaltó.

El concejal de Hacienda hizo un repaso a los presupuestos de los últimos años y destacó que la tendencia siempre ha sido ascendente, «con más gasto en lo social y sin aumentar la presión fiscal». También aludió a la puesto en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Aseguró que no tienen presupuestada una partida concreta sobre qué cantidad de dinero ingresará el Ayuntamiento por concepto de multas. «Estimamos por experiencias previas con otras zonas en las que se han puesto restricciones que el concepto de multas puede incrementar en un 10%».

Tasa de basura

En relación a la nueva tasa de basura, Conde repitió varias veces que responde a una imposición de la Unión Europea y defendió que su puesta en marcha sea lo menos lesiva para el bolsillo individual de cada ciudadano.

Sobre la limpieza, Conde explicó que la bajada del presupuesto responde a la amortización de un crédito que se hizo en los años anteriores para adquirir maquinaría de limpieza. «No se puede crecer ilimitadamente en el personal y hay que seguir trabajando para mejorar la productividad. ¿Eso cómo lo conseguimos? Con maquinaria», aseguró.

Preguntado por si Málaga es una ciudad limpia, resaltó que sí. «Málaga es limpia, sí. Pero nos dura poco. Hay que hacer concienciación en los ciudadanos para que cuiden las calles como cuidan sus salones», resaltó. «La sensación de limpieza en ciudades con más lluvia puede ser mayor», añadió y sentenció de nuevo que la gestión de la limpieza tiene que apostar por mejorar la productividad y no por contratar más personal.