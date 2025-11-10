Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Cantos, concejal delegado de Derechos Sociales, en la presentación de la campaña del Consistorio para el 25-N. SUR

El Ayuntamiento de Málaga lanza una campaña contra la violencia machista más cotidiana

El Consistorio realizará varias acciones durante todo el mes de noviembre para concienciar en la igualdad de género y el 25 de noviembre habrá un único acto institucional en que Ayuntamiento, Diputación, Junta y Estado central denunciarán juntos el machismo

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:36

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las agendas de todo este mes se ... van llenando de citas y actuaciones que buscan la denuncia de este mal social y la concienciación para su erradicación. En la Casona ondea desde hace días ya una banderola que conmemora la fecha y todos los martes de noviembre se iluminará de morado en señal de repulsa de la violencia machista. Y el Ayuntamiento de Málaga ha presentado este lunes en qué consistirá en esta ocasión su campaña de sensibilización y su calendario de actos.

