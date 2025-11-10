El Ayuntamiento de Málaga lanza una campaña contra la violencia machista más cotidiana

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las agendas de todo este mes se ... van llenando de citas y actuaciones que buscan la denuncia de este mal social y la concienciación para su erradicación. En la Casona ondea desde hace días ya una banderola que conmemora la fecha y todos los martes de noviembre se iluminará de morado en señal de repulsa de la violencia machista. Y el Ayuntamiento de Málaga ha presentado este lunes en qué consistirá en esta ocasión su campaña de sensibilización y su calendario de actos.

Como gran novedad este año, el acto institucional para este 25 de noviembre será único y no tendrá lugar la habitual peregrinación de autoridades y periodistas de sede en sede, desde la de la Junta al Ayuntamiento, después a la Diputación y para finalizar hasta la Subdelegación del Gobierno. A partir de este año, Consistorio, autoridades provinciales, autonómicas y del Estado central celebrarán un acto conjunto en el Museo de Málaga. Es una manera de hacer visible la unidad institucional contra la violencia machista. La organización del evento irá rotando cada año entre las diferentes instituciones. En esta ocasión, está prevista la proyección de un vídeo conmemorativo con testimonios, así como un recuerdo a las 36 mujeres asesinadas en el último año en España, cuatro de las cuales en la provincia de Málaga, además de la lectura de un manifiesto a cargo de Carmen Martín, presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero', como representante de las entidades que forman parte del Consejo Sectorial de las Mujeres del Ayuntamiento.

'Aunque cueste verlo, es violencia de género'

Pero antes de ese día habrá muchas más actividades. Para empezar, el área de Derechos Sociales ha relanzado la campaña 'Aunque cueste verlo, es violencia de género', que busca visibilizar y, con ello, ayudar a identificar las diferentes formas en que los hombres ejercen violencia sobre las mujeres y cómo éstas se manifiestan en actitudes y conductas cotidianas que a veces se justifican y pasan desapercibidas, como los celos, el control, la humillación o la manipulación. El objetivo no es sólo que las víctimas pongan nombre a lo que padecen, sino concienciar también a su entorno, y a quienes ejercen violencia, para que caigan en la cuenta de aquello en lo que están incurriendo.

La iniciativa también da a conocer los recursos institucionales que tienen a su disposición las víctimas, como el servicio integral a víctimas de la violencia machista que ofrece el Consistorio con atención social, jurídica, psicológica y laboral.

La campaña será difundida en autobuses de la EMT, mupis físicos y digitales, la pantalla de El Corte Inglés de la Avenida de Andalucía y en medios de comunicación. Todo el material se encuentra en la web https://noesnoigualdad.eu. En esa web también se encuentran alojados tres nuevos vídeos de sensibilización en los que se escenifican situaciones cotidianas en que puede germinar violencia machista. También se reflejan cuestiones como el sexting, la sumisión química o el miedo a denunciar el maltrato.

El Consistorio reconocerá este martes en una gala al IES Jacaranda y a Paqui Cruzado, presidenta de la Asociación Cultural Recreativa Embrujo Malagueño

Como parte del calendario de actos institucionales contra la violencia machista se cuenta la gala que tendrá lugar este martes a partir de las seis de la tarde en el Teatro Cervantes en la que participarán todos los colectivos que integran el Consejo Sectorial de las Mujeres. Ahí se reconocerá al Instituto de Educación Secundaria Jacaranda por su implicación durante todo el curso en el fomento de la igualdad de género, así como Paqui Cruzado, presidenta de la Asociación Cultural Recreativa Embrujo Malagueño por su labor en defensa de la igualdad a través del gejido asociativo de la ciudad.

Durante la velada, se representará el espectáculo 'Cruzar', a cargo de la compañía Teatro Didáctico y cuyos hilos conductores serán la importancia de la sororidad y de la memoria colectiva para acabar con la violencia contra las mujeres.

Actividades todo el día 20 de noviembre en Alcazabilla

Otro día importante en la agenda municipal será el jueves, 20 de noviembre, con actividades en la calle Alcazabilla de la mañana a la noche. Primero los protagonistas serán los jóvenes, para quienes se proyectarán los vídeos de la campaña institucional y testimonios de mujeres víctimas de violencia de género. Y por la tarde el centro de atención será el movimiento asociativo, con quien toda la ciudadanía podrá contactar para saber qué ofrecen los diferentes colectivos y qué recursos aportan. También habrá música. Y se rendirá homenaje a las últimas víctimas con cuyas siluetas se dibujará un gran lazo violeta en su recuerdo y en condena de sus victimarios.

El Ayuntamiento cuenta con un servicio integral para víctimas de violencia de género y teléfonos de atención

El 21 de noviembre se celebrará una reunión del Consejo Sectorial de las Mujeres en el salón de Plenos de la Casona y que presidirá el propio alcalde, Francisco de la Torre. Ya son 120 las entidades miembros con las seis que se sumarán ese día: el Hospital Regionla, el Colegio Oficial de Graduados Sociales y las asociaciones Nada es Imposible, Nunca Solas, Adolescencia Libre de Agresión Sexual (ALAS) y Mujeres Cocineras (AMUCO). Durante la sesión, Carmen Martín, presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero', dará lectura al manifiesto del 25N.

El Ayuntamiento cuenta con un servicio integral a víctimas de la violencia machista situado en la calle Concejal Muñoz Cerván. En lo que va de año, este departamento municipal ha prestado 1.577 atenciones, entre las que destacan las 774 mujeres asistidas en materia jurídica, de las que 490 han interpuesto denuncia, de las que se han derivado 442 órdenes de alejamiento. A disposición de las víctimas también hay dos teléfonos municipales: 951 926 010 y 951 92 60 06. Y un tercero para atender necesidades urgentes de atención jurídica: 679 661 800.