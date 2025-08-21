Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:43

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, abrirá a partir de mañana, viernes 22 de agosto, el plazo para participar en ... una nueva convocatoria específica de subvenciones a personas con movilidad reducida para el uso del taxi adaptado. Con esta ayuda, que se viene concediendo desde 2007 y que puede llegar hasta los 500 euros, se pretende favorecer el desplazamiento en el entorno urbano de las personas con movilidad reducida. La convocatoria, que fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 8 de agosto, ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que las solicitudes se pueden presentar desde mañana hasta el 30 de septiembre.

