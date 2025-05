El asfalto del Soho, cada semana más deteriorado

Emilio Morales Málaga Miércoles, 21 de mayo 2025, 00:00 Comenta Compartir

Los vecinos y comerciantes del Soho – muchos de ellos lectores habituales de SUR – llevan tiempo denunciando el deterioro del asfalto en varias de sus calles más transitadas, especialmente en la calle Trinidad Grund, donde los desperfectos han comenzado a representar un riesgo real para peatones y vehículos. Las baldosas sueltas, zonas con hundimientos y grietas en el pavimento están provocando tropiezos diarios entre quienes caminan por la zona.

«Es muy fácil tropezar si no vas mirando al suelo constantemente. Yo misma caí hace una semana», relata una vecina de la zona en conversaciones con este redactor, que justo la vio tropezar. Este problema se repite también en la calle Córdoba, ya se comentó en esta sección en otras ocasiones, otra vía clave del barrio, especialmente concurrida por turistas y trabajadores del entorno. «No da buena imagen, y es peligroso para todos», lamenta un trabajador de la zona. Tanto residentes como asociaciones vecinales han pedido al Ayuntamiento una actuación urgente para reparar el firme de estas calles, que en algunos tramos no se ha tocado desde su primera pavimentación, hace ya más de una década. Aseguran que no se trata solo de una cuestión estética, sino de seguridad urbana. Los problemas se agravan en días de lluvia, cuando los charcos ocultan baches y baldosas levantadas. Mientras tanto, los visitantes deberán seguir sorteando obstáculos en una de las zonas más modernas y culturales. El Soho, que desde hace unos años ha ganado mucho empaque, necesita solucionar algunos problemas.

