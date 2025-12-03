El Árbol de la Ilusión crece un año más en el Centro de Málaga por Navidad

El Club de Leones Málaga Ilusión ha instalado, un año más, su ya tradicional Árbol de la Ilusión, en el arranque de la calle Molina ... Lario, junto al hotel AC Málaga Palacio. Se trata de un árbol de navidad que se ubica en la calle sin apenas decoración para que las personas que lo deseen coloquen en él tarjetas expresando sus deseos. Al mismo tiempo, pueden aportar un donativo.

Esta iniciativa solidaria que desarrolla el Club de Leones Málaga, con su presidenta May Ramírez a la cabeza, cumple ya once años. En horario de mañana y tarde, durante estas navidades, voluntarios permanecerán a los pies del árbol con las huchas para una recaudación que posteriormente se transformará en ilusión, llevando juguetes y regalos a menores de familias vulnerables.

Asimismo, las donaciones económicas pueden hacerse por transferencia a la cuenta ES19 2100 2388 52 0200260887 o por Bizum al código 01341. El objetivo del Club de Leones Málaga es superar lo recaudado el año pasado, cuando se logró superar los 1.200 juguetes repartidos entre menores de familias necesitadas.