Inauguración del Árbol de la Ilusión de esta Navidad. Sur

El Árbol de la Ilusión crece un año más en el Centro de Málaga por Navidad

El Club de Leones pone en marcha esta tradicional cita para recaudar fondos destinados a causas benéficas junto al hotel Málaga Palacio

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:15

Comenta

El Club de Leones Málaga Ilusión ha instalado, un año más, su ya tradicional Árbol de la Ilusión, en el arranque de la calle Molina ... Lario, junto al hotel AC Málaga Palacio. Se trata de un árbol de navidad que se ubica en la calle sin apenas decoración para que las personas que lo deseen coloquen en él tarjetas expresando sus deseos. Al mismo tiempo, pueden aportar un donativo.

