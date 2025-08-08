¿Sabes qué se ha aprobado en el Ayuntamiento de Málaga sobre corrupción política?

El pleno de la bronca, de las quejas de la limpieza y de las expulsiones de la sesión por parte del alcalde de Málaga, Paco ... de la Torre, acabó fagocitándolo todo. Pero al final del encuentro, antes del post-pleno, el portavoz de Con Málaga, coalición de Podemos e IU, Nico Sguiglia, se enfrentaba a su moción contra la presunta corrupción instalada en el Gobierno durante la época de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, pero también otros casos que han vapuleado a la bancada de la derecha como el del exministro de Hacienda en la época de Rajoy Cristóbal Montoro, que ha caído como un jarro de agua fría a los populares.

El caso es que esta moción había sido criticada por la vertiente más política antes del pleno, ya que le afeaban los concejales que siendo Sumar (partido al que pertenece IU) y sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez se atreviera a llevar una iniciativa así. De hecho, en la sesión plenaria, en la que Sguiglia acabó visiblemente enfadado por las críticas, al final salieron cuatro acuerdos interesantes no sin antes mucho debate.

Ampliar El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, en el pleno. Ñito Salas

Tanto el PP como Vox le afeaban al portavoz de Con Málaga que el grupo proponente de la moción formara parte del Gobierno, «ustedes sostienen a un Gobierno corrupto; a ver si tienen valentía de pedirlo en el Congreso y que Sánchez convoque elecciones», que demandaba la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez mientras que la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, indicaba que la moción que presentaba era «un ejemplo de frivolidad, cinismo, desvergüenza e hipocresía», que le afeaba porque la iniciativa venía de Con Málaga, que «está apoyando al Gobierno del país con una corrupción sistémica». A la socialista Rosa del Mar Rodríguez, le había tocado defender este chumbo, y se centraba en Málaga, en el caso del director financiero de Promálaga y las mordidas, o el de la familia de la alcaldesa de Marbella, todos presuntos.

Sguiglia recordaba el 15M y el lema 'No hay pan para tanto chorizo', afirmando que no se trata de manzanas podridas sino que la corrupción tiene un carácter sistémico y pedía un canal protegido por el anonimato en el Ayuntamiento de Málaga para denunciar la corrupción, un acuerdo que no tuvo éxito. También se negaron los populares a recuperar la comisión de Transparencia, que borraron de un plumazo en este mandato casi sin que la oposición se diera cuenta. En este caso, se trataba de una enmienda socialista, que aceptó el proponente.

Sin embargo, sí consiguió Sguiglia, con algunas enmiendas populares, que la Corporación por unanimidad de los presentes (eran 29 de 31 concejales), que acordaran que el Ayuntamiento de Málaga rechaza y condena los presuntos casos de corrupción denominados Koldo, Santos Cerdán o Montoro, y reprueba todo acto de corrupción que afecte a cualquier político, institución o estamento.

También aprobaron que se inste al Gobierno a legislar para prohibir las puertas giratorias y el nepotismo, es decir la contratación de familiares en instituciones públicas sin contar con méritos ni capacidades para el puesto, así como a que se legisle para que las empresas condenadas no puedan volver a trabajar con las administraciones y que se integre en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito para altos cargos, como exige la ONU y recomienda el Consejo de Europa.