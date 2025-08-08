Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del pasado pleno, en el que se aprobaron estos acuerdos. P. R. Q.
La Casona del Parque

¿Sabes qué se ha aprobado en el Ayuntamiento de Málaga sobre corrupción política?

El pleno de la bronca amainó al final y reprobó por unanimidad los presuntos casos de Koldo, Cerdán y Montoro, demandar que se legisle contra el nepotismo y que las empresas condenadas no puedan optar a contratos públicos

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:28

El pleno de la bronca, de las quejas de la limpieza y de las expulsiones de la sesión por parte del alcalde de Málaga, Paco ... de la Torre, acabó fagocitándolo todo. Pero al final del encuentro, antes del post-pleno, el portavoz de Con Málaga, coalición de Podemos e IU, Nico Sguiglia, se enfrentaba a su moción contra la presunta corrupción instalada en el Gobierno durante la época de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, pero también otros casos que han vapuleado a la bancada de la derecha como el del exministro de Hacienda en la época de Rajoy Cristóbal Montoro, que ha caído como un jarro de agua fría a los populares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

