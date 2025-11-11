Dónde aparcar, cuándo salir o cómo ahorrar agua: Málaga fomenta el uso de los datos

¿Dónde es más fácil aparcar?, ¿cómo van las reservas para comer en los restaurantes de la capital?, ¿es buena la calidad del aire para ... salir a correr?, ¿hay buena potencia eléctrica para montar un negocio en el barrio en el que me interesa?, ¿es conveniente reforzar en un sitio la recogida de basuras mientras que en otro sitio no hace falta que pase tanto el servicio de limpieza?, ¿cuándo es mejor ir a una exposición para no tener que hacer cola? El Ayuntamiento de Málaga quiere que el dinamismo económico continúe y una forma de alimentarlo es el dato, los datos, la creciente información estadística que las nuevas tecnologías permiten tener. A este fin el primer edil, Francisco de la Torre, ha inaugurado este martes el Centro de Excelencia y Oficina del Dato, un espacio que se integra en el proyecto Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), impulsado y liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que está ubicado en el complejo de la antigua Tabacalera.

«Los datos que ya tenemos son muy importantes para poder ser capaces de entender qué está pasando en la ciudad en tiempo real y poder tomar decisiones que beneficien a la sociedad, a la calidad de vida de los ciudadanos. Así se puede saber si está habiendo mucho tráfico en algún sitio, si nos está faltando flujo de agua en otro o cuál es la calidad del aire. Toda esta información ya la estamos monitorizando, pero es muy importante que todo esto esté estructurado y se pueda utilizar también», explicó la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, mientras mostraba gráficas de algunas variables que se monitorizan: los camiones por hora que pasan por determinado sitio, el agua que se está consumiendo a tiempo real... «Así nuestra acción por parte del Ayuntamiento puede ser mucho más focalizada», agregó.

Para que las empresas digitales diseñen apps

Pero, además, el objetivo es que todos esos datos los puedan utilizar las empresas privadas para hacer negocios y, al tiempo, mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos: por ejemplo, ilustró la concejala, una compañía puede crear una aplicación para encontrar dónde es más fácil aparcar en Málaga usando los datos que se pueden consultar en la propia web del Consistorio (en el site https://datosabiertos.malaga.eu). O cuándo es mejor ir de compras porque haya menos gente. O el momento idóneo para ir a un museo sin hacer cola.

«A partir de ahora, con lo que estamos enseñando hoy, se va a dinamizar muchísimo la interacción con el sector privado de la ciudad para poder intercambiar datos y crecer en servicios al ciudadano»

En este sentido, Izquierdo, al tiempo que informó de que por parte del Ayuntamiento cada vez se están poniendo más datos a disposición del público, también invitó al sector privado a hacer lo propio, por ejemplo, a que los hoteleros informen de cómo van las reservas. «Nosotros tenemos una política de datos abiertos que, además, lo que genera es mucha interación con el sector privado, porque hay mucha empresa que también tiene sus propios datos y que los pone en común. Las empresas privadas, las start-ups son capaces de utilizar estos datos, que son públicos, para montar sus propias aplicaciones», abundó Izquierdo. «A partir de ahora, con lo que estamos enseñando hoy, se va a dinamizar muchísimo la interacción con el sector privado de la ciudad para poder intercambiar datos y crecer en servicios al ciudadano».

A día de hoy, según reveló Izquierdo, existen ya 1.284 conjuntos de datos de todo tipo a disposición de las empresas y de la ciudadanía: «Con esa información hay muchas empresas ya que están desarrollando sus propias aplicaciones para dar servicio al ciudadano».

1.284 conjuntos de datos se pueden consultar ya en https://datosabiertos.malaga.eu

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insistió en el mismo sentido: «Tenemos estadísticas de electricidad, de consumo, de agua, de residuos... mil aspectos. Tenemos que tener esos datos actualizados y manejarlos inteligentemente por la propia administración para dar mayor calidad a los servicios y también por parte de las empresas privadas que se mueven en el mundo digital con aplicaciones que sean prácticas para orientar en el movimiento de las personas, a la hora de comprar, visitar museos...».

Málaga actuará como un laboratorio de innovación local para generar soluciones sobre todo en tres ámbitos: la movilidad inteligente, la gestión de recursos y servicios públicos y el impulso de la actividad empresarial y creación de empleo. Con la apertura de este centro, Málaga se suma ahora a la red de doce entidades locales pioneras en España que están liderando la transformación digital de los territorios desde la economía del dato: A Coruña, Alcoi, Diputación de BAdajoz, Fuenlabrada, Diputación de Jaén, Jerez de la Frontera, Logroño, Madrid, Mataró, Santander y Valencia.

El proyecto cuenta con una inversión de casi trece millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea y, hasta la fecha, 36 empresas se han comprometido a su participación.

El centro que se ha inaugurado este martes en Málaga se plantea como punto de encuentro entre empresas, administración y la academia para construir nuevos productos y servicios basados en datos. El foco de las instalaciones malagueñas estará en la información dedesplazamientos, accesos al centro de la ciudad, uso de aparcamientos; también, al consumo eléctrico, de agua y las condiciones acústicas; además del tejido productivo malagueño y la categorización de las empresas.