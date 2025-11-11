Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, durante la inauguración de la nueva oficina. Salvador Salas

Dónde aparcar, cuándo salir o cómo ahorrar agua: Málaga fomenta el uso de los datos

El alcalde inaugura en Tabacalera el Centro de Excelencia y Oficina del Dato, un espacio con el que la ciudad se suma a una docena de localidades españolas pioneras en la explotación de la información de movilidad o consumo para mejorar la calidad de vida

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:54

¿Dónde es más fácil aparcar?, ¿cómo van las reservas para comer en los restaurantes de la capital?, ¿es buena la calidad del aire para ... salir a correr?, ¿hay buena potencia eléctrica para montar un negocio en el barrio en el que me interesa?, ¿es conveniente reforzar en un sitio la recogida de basuras mientras que en otro sitio no hace falta que pase tanto el servicio de limpieza?, ¿cuándo es mejor ir a una exposición para no tener que hacer cola? El Ayuntamiento de Málaga quiere que el dinamismo económico continúe y una forma de alimentarlo es el dato, los datos, la creciente información estadística que las nuevas tecnologías permiten tener. A este fin el primer edil, Francisco de la Torre, ha inaugurado este martes el Centro de Excelencia y Oficina del Dato, un espacio que se integra en el proyecto Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), impulsado y liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que está ubicado en el complejo de la antigua Tabacalera.

