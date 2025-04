Antonio Alcázar lamenta «la desidia» de las instituciones para restaurar la iglesia de Santo Domingo

Pilar R. Quirós Málaga Miércoles, 9 de abril 2025, 00:09 Comenta Compartir

El sol cae con fuerza en la explanada de Santo Domingo. Pero las humedades siguen haciendo mella en la iglesia perchelera. No es cosa solo ... de las fachadas, el templo, en sus capillas, también supura humedad, que sube a traición por las paredes desde el suelo. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, aprovecha la jornada pre-semanasantera para hacer valer la iniciativa que presentó este grupo municipal en febrero del año pasado, que fue aprobada por unanimidad, y que no ha tenido demasiado predicamento. Como publicaba en SUR Jesús Hinojosa, el templo no se restaurará, como es más que evidente, cara a esta Semana Santa. Sólo se puede ver cómo han arreglado una cornisa y han pintado un paño de los exteriores, «justo el que queda encima de la tribuna que dispone la Cofradía de Mena para el traslado del Cristo por la Legión el Jueves Santo por la mañana», como explican Alcázar y los técnicos de Vox.

Las humedades en la capilla donde están la Virgen de la Soledad y el Cristo de Mena. P. R. Q. Alcázar ponía sobre la mesa que en febrero de 2024, el equipo de gobierno del PP aprobaba una iniciativa que presentaba para restaurar el templo consiguieran que saliese adelante, con los votos a favor del PP. El concejal de Vivienda, Paco Pomares, explicó en la comisión de Derechos Sociales y Vivienda los procedimientos de la Iglesia, y cómo debía ser el Consejo de Asuntos Económicos quien diera el visto bueno al proyecto, ya que el deber de conservación es de la Diócesis de Málaga, y que una vez que esto fuese así el Ayuntamiento se comprometería a subvencionar el proyecto de rehabilitación que hicieran del señero templo. Las últimas noticias es que el proyecto que se presentó del Obispado para adecentar las fachadas, a la espera de que se terminaran los estudios necesarios para la rehabilitación integral del templo, aún no cuenta con la aprobación de la Consejería de Cultura. Y esto, precisamente, «la falta de diligencia y la desidia de las instituciones» es lo que enfada a Alcázar, que en su visita por las capillas de la iglesia, se queda impactado por la magnitud de las humedades. La pared realmente afectada por la humedad delante de la capilla del Cristo del Perdón. P. R. Q. «Nuestra moción se aprobó por unanimidad hace más de un año y mira lo que se ha hecho, nada, sigue en un estado de abandono que nadie creería que este es el templo donde está el Cristo de Mena. La negligencia y la pasividad de las administraciones competentes es desesperante», explicaba Alcázar, indicando que los mayores tesoros de Málaga, su patrimonio, no se cuidan«. La visita a las obras del tejado de Catedral, a la que han ido este martes, también le ha impresionado negativamente por cómo están las capillas, »llenas de cubos y de moho por la humedad« y la imagen del Cristo de la Victoria, de Alonso de Mena, que fue trasladada de su capilla al altar mayor para evitar daños provocados por las goteras.

