Luis Felipe Romero muestra la vivienda de la que tuvo que huir el 11 de septiembre de 2000. Salvador Salas

25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»

Un cuarto de siglo después del suceso todavía no se han construido las nuevas viviendas que prometió el Ayuntamiento en el sector de La Platera

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:39

«Fue como un terremoto de gran magnitud, se abrieron las paredes y el suelo». Así recuerda Luis Felipe Romero el sobresalto que lo sacó ... de la cama pasadas las cuatro de la mañana del 11 de septiembre del año 2000. Esa madrugada, un corrimiento de tierras obligó a las 29 familias de la urbanización Montegolf, al norte de El Candado, a abandonar sus viviendas precipitadamente. Este jueves se cumplen 25 años de aquel suceso, y los vecinos de esta urbanización construida a finales de los años ochenta siguen todavía residiendo en una veintena de las casas que permanecieron en pie, a la espera de que se cumpla la promesa del Ayuntamiento de realojarlos en unas nuevas viviendas previstas dentro del proyecto urbanístico de La Platera.

