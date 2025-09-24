Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andamio instalado en la portada de la iglesia del Sagrario. Migue Fernández

¿Para qué es el andamio que han colocado en la portada de la iglesia del Sagrario de Málaga?

El Obispado trabaja en los preparativos para la restauración de la fachada tras el desprendimiento que se produjo el pasado mes de marzo

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:35

El Obispado de Málaga sigue dando pasos para la futura restauración de uno de los elementos arquitectónicos de más valor de la ciudad: la portada ... gótica de la iglesia del Sagrario, junto a la Catedral. El pasado mes de marzo, esta fachada del siglo XVI, que se mantiene como testigo de lo que iba a ser una primera Catedral para la ciudad, fue noticia por el desprendimiento de la cabeza de una de las figuras de sus capillas, en concreto de la imagen de San Agustín.

