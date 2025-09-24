¿Para qué es el andamio que han colocado en la portada de la iglesia del Sagrario de Málaga?

El Obispado de Málaga sigue dando pasos para la futura restauración de uno de los elementos arquitectónicos de más valor de la ciudad: la portada ... gótica de la iglesia del Sagrario, junto a la Catedral. El pasado mes de marzo, esta fachada del siglo XVI, que se mantiene como testigo de lo que iba a ser una primera Catedral para la ciudad, fue noticia por el desprendimiento de la cabeza de una de las figuras de sus capillas, en concreto de la imagen de San Agustín.

Aquel suceso encendió aún más las alarmas respecto al deterioro que presenta este templo, cerrado desde hace un lustro, a la espera de que se llevan a cabo las obras de refuerzo de su cimentación para frenar la enorme grieta que lo divide por la mitad. Por ello, el Cabildo de la Catedral sigue dando pasos para llevar a cabo la restauración de la portada, una asignatura pendiente que se ha convertido en prioritaria tras el desprendimiento de la pasada primavera.

Así, se ha colocado un andamio ante esta fachada del Sagrario, pero no para llevar a cabo la esperada reparación de sus piedras. Según ha podido conocer SUR, esta estructura, que únicamente estará puesta unos días, servirá para llevar a cabo un completo y detallado escaneo en tres dimensiones de la portada. La realización de esta digitalización de todas las capillas y figuras que la componen va a servir para elaborar el futuro proyecto de restauración, que será redactado por el arquitecto de la Catedral, Juan Manuel Sánchez La Chica, y su socio Adolfo de la Torre.

Ya el pasado mes de agosto, técnicos de la empresa Tarma Restauración llevaron a cabo una inspección para valorar el estado de conservación de la portada mediante un elevador mecánico. No obstante, para el escaneo en 3D de la portada es más útil la instalación de un andamio fijo, ya que evita que se produzcan vibraciones o movimientos que perjudiquen este análisis digital.

Filtro de la Consejería de Cultura

La información que se obtenga de esta tarea servirá para elaborar un proyecto de restauración de la fachada, que tendrá que ser autorizado por la delegación de Consejería de Cultura antes de su ejecución por parte del Cabildo Catedralicio, que culminará en las próximas semanas los sondeos arqueológicos exigidos por este departamento de la Junta como paso previo a los trabajos para reforzar los cimientos del templo y parar el movimiento de la grieta que lo parte por la mitad.

Para ello, los arquitectos de la Catedral han ideado unas inyecciones controladas de material que se aplicarían a ocho metros de profundidad para dar más consistencia al terreno sobre el que se asienta el edificio, lo que frenaría su fractura.

La puerta gótica de la iglesia del Sagrario es la obra arquitectónica más antigua del conjunto catedralicio. Su origen data de 1498, si bien inicialmente no era más que un simple vano en el muro norte de la catedral vieja, que finalmente fue derribada. En 1514 se acometió la construcción de esta 'portada-retablo' bajo el mandato del obispo Diego Ramírez de Villaescusa, que probablemente la encargaría a algún artista del círculo del cardenal Cisneros, con el estilo del gótico florido castellano. Los trabajos para su realización se prolongaron hasta 1526, si bien se desconoce con exactitud su autoría. Posteriormente, fue incorporada a la traza de la actual iglesia del Sagrario.