Alfredo de Pablos, coordinador de Málaga Accesible: «Los taxis adaptados son la aristocracia y no nos quieren atender»

Los taxis adaptados de Málaga, que tienen generalmente entre 7 y 9 plazas, prefieren coger a grupos que van al aeropuerto o a otros municipios, ... porque son carreras más rentables, y al final las personas con discapacidad se encuentran con que son los últimos en la cola. Es la dura queja que ha lanzado hoy en el Ayuntamiento de Málaga el coordinador de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, durante la presentación de un programa piloto que pretende, precisamente, acabar con esta discriminación.

«Que no nos atienden no hay duda, está fehacientemente demostrado. Los taxis que atienden a personas con discapacidad lo hacen de forma voluntaria, nadie les obliga», explica De Pablos. «De hecho, los taxistas con vehículos adaptados tienen unas prerrogativas que no tienen el resto de sus compañeros, son la aristocracia de los taxis», clama. Al respecto, asegura que estos tienen derecho a hacer triple turno, y tampoco tienen por qué descansar. «No nos hacen ningún favor, y lo único que se les pide es que, para compensar, nos atiendan. El problema es que el 70% no nos quieren atender, y esa es la realidad».

El problema se agrava porque, en realidad, de los 90 vehículos adaptados que hay, sólo 34 tienen las condiciones óptimas en cuanto a las rampas y la altura de techo para el acceso de personas en silla de ruedas. De hecho, las nuevas licencias van a ir para vehículos con esas garantías de accesibilidad, y contarán con una subvención del 100% del coste de adaptación.

Aplicación y subvenciones

Para tratar de reconducir esta situación, el Área de Movilidad de Málaga, junto con la Fundación Once y la app Freenow han lanzado una prueba piloto, que contará, entre otras medidas, con una aplicación específica para que estos usuarios soliciten los servicios en comunicación directa con la flota de taxis accesibles de la capital. En palabras de Jesús Hernández-Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación Once, se trata de «monitorizar si realmente se atiende o no las llamadas, e incentivar a los taxistas que sí les atienden».

Para ello, se abrirá una nueva convocatoria de ayudas para subvencionar directamente los servicios en los que se atienda a personas con movilidad reducida. En este plan se han beneficiado en el último año 17 profesionales con casi 5.000 carreras. El alcalde, Francisco de la Torre, lo confirma: «Lo que importa aquí es saber qué demandas hay, cómo son atendidas, y si el estímulo que se crea es suficiente para que nunca el taxista vea que está perdiendo».