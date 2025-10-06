Los aledaños de Zamarrilla necesitan limpieza a fondo

La acumulación de basura y la presencia constante de heces de aves en las aceras próximas a la ermita de Zamarrilla, en la calle Martínez ... Maldonado, han generado el malestar de numerosos vecinos y transeúntes que frecuentan esta transitada zona del distrito Bailén-Miraflores.

Los residentes denuncian que el espacio, que debería ser un lugar de paso limpio y cuidado, se ha convertido en un punto insalubre, con restos de basura amontonada, papeleras desbordadas y manchas incrustadas en el pavimento que no desaparecen pese al paso del tiempo. «No solo da una imagen lamentable del barrio, sino que representa un riesgo para la salud, sobre todo para los niños y personas mayores que pasan por aquí a diario», comenta Carlos Ruiz, vecino de la zona desde hace más de 15 años.

Contacto Cosas de la Ciudad Whatsapp: 660 481 739

Correo electrónico: cosasdelaciudad@diariosur.es

Twitter: @diariosur

Además, las heces de palomas y otras aves cubren gran parte del suelo, barandillas y muros cercanos a la ermita, generando un olor desagradable y dificultando incluso el tránsito peatonal. Algunos comerciantes locales también se han mostrado preocupados por el impacto negativo que esta situación puede tener sobre sus negocios.

A pesar de las quejas, los vecinos aseguran que las labores de limpieza a fondo son esporádicas e insuficientes. «Hay baldeos de vez en cuando, pero esto necesita una limpieza profunda y, sobre todo, mantenimiento regular. No sirve de nada limpiar un día y dejarlo todo igual durante semanas», protesta otro lector, propietario de un pequeño comercio cercano.

Basura acumulada en la entrada y salida de Campanillas

La carretera que conecta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) con el barrio malagueño de Campanillas presenta una preocupante acumulación de basura en sus márgenes. Vecinos y trabajadores que transitan diariamente por esta vía denuncian la presencia constante de plásticos, escombros y restos orgánicos, que no solo afean el entorno, sino que suponen un riesgo medioambiental. A pesar del creciente desarrollo tecnológico de la zona, la falta de limpieza y mantenimiento contrasta con la imagen que se quiere proyectar. Residentes exigen al Ayuntamiento medidas urgentes de limpieza y campañas de concienciación para evitar que este problema siga agravándose.

Jarazmín se siente «incomunicado»

La zona alta de Jarazmín, especialmente la calle Estrella de Mar, sufre una evidente desconexión del transporte público, según denuncian sus vecinos. Los residentes se quejan de que los autobuses no llegan hasta la parte más alta del barrio, obligándolos a caminar largas distancias para acceder a las paradas. Esta situación afecta especialmente a personas mayores y familias con movilidad reducida, quienes ven limitada su movilidad y acceso a servicios básicos. Los vecinos exigen desde hace meses a la EMT que amplíen las rutas para cubrir estas áreas.