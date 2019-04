El alcalde pide «más agilidad» en los pasos del público que va a las procesiones Un grupo de personas por uno de los pasos del público. / Ñito Salas «La gente quiere poder moverse en esos recorridos», reclama De la Torre, que esta mañana le ha hecho llegar la petición al presidente de la Agrupación, Pablo Atencia ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 16 abril 2019, 14:40

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha puesto esta mañana en contacto con el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, para reclamar más «movilidad y permeabilidad» en los pasos del público que asiste a las procesiones y en el marco del nuevo recorrido que se estrena este año. A juicio del primer edil, «hay que mejorar la permeabilidad para que la gente no esté mucho tiempo para cruzar en lo que son los recorridos del público, no tanto el recorrido cofrade». «La gente quiere en ese entorno de ese recorrido poder moverse norte-sur, este-oeste; y hay previsiones de poder moverse en ese espacio; por eso hay que tener en los puntos de paso, en esos controles de las empresas de vigilancia contratadas por la Agrupación, esa agilidad y el sentido común necesario para que no se acumule demasiada gente en esos pasos», ha destacado De la Torre, quien ha confirmado que la respuesta que ha recibido por parte de la Agrupación es que «tratarán de hacerlo».

El regidor ha realizado estas declaraciones durante una ofrenda floral a la Virgen de las Penas, y ha insistido en que su petición es «de sentido común» y que está motivada «por alguna queja que he tenido en los últimos días por parte del público». «Es algo tan sencillo como tener esa agilidad, no esperar a que haya demasiada gente y aprovechar los momentos o bien entre el paso de dos cofradías o bien en el propio cortejo, que se permita el paso de un grupo reducido, eso si se hace con flexibilidad no desluce el recorrido», ha manifestado el primer edil, quien ha insistido que «hay que buscar un equilibrio entre el bienestar del recorrido cofrade y el bienestar de los ciudadanos que se mueven independientemente de los abonados».

Por otra parte, De la Torre ha destacado el papel de la Policía Local, que está «complementando los fallos y defectos del personal de esas empresas que no han sabido organizar bien el tema de los pasos».