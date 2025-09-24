Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles.

Paco de la Torre exige al Gobierno saber cuántas malagueñas se han visto afectadas por las pulseras antimaltrato defectuosas

El equipo de gobierno del PP presenta una moción urgente al pleno de este jueves en la que insta al Ministerio de Igualdad a reconocer los errores detectados por la Fiscalía y que asuma su responsabilidad

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:14

El pleno del inicio del curso político en la Casona del Parque, que se celebra este jueves, amaga con ser un paseo para el equipo ... de gobierno del PP habida cuenta de que las mociones urgentes, las de más peso, abundan en cuestiones como el «genocidio» en Gaza provenientes del PSOE y Con Málaga, mientras que Vox quiere controlar los incendios en los Asperones y el propio PP, en este caso, profundiza en la crisis de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, que la Fiscalía había informado que eran defectuosas, ya que había fallos en los sistemas de seguimiento de los hombres condenados por violencia de género.

