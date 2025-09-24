Paco de la Torre exige al Gobierno saber cuántas malagueñas se han visto afectadas por las pulseras antimaltrato defectuosas

El pleno del inicio del curso político en la Casona del Parque, que se celebra este jueves, amaga con ser un paseo para el equipo ... de gobierno del PP habida cuenta de que las mociones urgentes, las de más peso, abundan en cuestiones como el «genocidio» en Gaza provenientes del PSOE y Con Málaga, mientras que Vox quiere controlar los incendios en los Asperones y el propio PP, en este caso, profundiza en la crisis de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, que la Fiscalía había informado que eran defectuosas, ya que había fallos en los sistemas de seguimiento de los hombres condenados por violencia de género.

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, acompañado de la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, ha incidido en el temor que deben sentir las mujeres víctimas de violencia de género al conocer que los dispositivos que se suponen que están para controlar a sus maltratadores, y poder salvarles incluso la vida, estaban teniendo errores en su funcionamiento. Por eso, el regidor ha dicho que como este asunto ha debido llegar a la mesa del Consejo de Ministros, y que era en el Gobierno donde debían depurarse las responsabilidades.

De la torre ha querido ser prudente, pero sí ha incidido en que «afecta directamente a la imagen del Gobierno», que se sabían los fallos de gestión y que no «habría que haber regateado precios», que entendía la «angustia de las mujeres», y que abogaba, incluso, por adelantar un nuevo contrato de estos dispositivos electrónicos si era factible. Uno de los puntos clave de la moción popular es: «Exigir al Gobierno de España que aporte datos transparentes, desagregados y actualizados sobre las incidencias detectadas en la ciudad de Málaga, en la provincia y Andalucía, incluyendo cuántas mujeres se han visto desprotegidas por los fallos en los sistemas de seguimiento telemático».

Este punto, entre otros como que demandan los populares como que «el Ministerio de Igualdad reconozca públicamente los errores» contará con el apoyo explícito de Vox, tal y como ha indicado su viceportavoz, Yolanda Gómez. «Estos dispositivos eran israelíes funcionaban, ahora han acudido a China y a Aliexpress», subrayaba, a lo que añadía que «el Gobierno, primero, dejó salir a los violadores de la cárcel» y ahora las pulseras que deben proteger a las mujeres fallan, reseñó, poniendo en peligro sus vidas.

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, pidió luz y taquígrafos para ver cuáles habían sido los errores de las pulseras y resolverlos, «transparencia absoluta», pero no incidió en qué puntos de la iniciativa popular votarían a favor y tampoco exigió que se depurasen responsabilidades políticas. El portavoz socialista Dani Pérez, compañero de filas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pasaba de puntillas y sólo sólo afirmó que las víctimas de violencia de género debían sentirse protegidas, que estudiarían su posicionamiento respecto de la moción del PP y que se vería mañana en el pleno.

Quemas en Los Asperones

Por su parte, la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, presentó la iniciativa de su grupo al pleno con la que pretenden poner freno a las quemas incontroladas de chatarra y otros materiales en los Asperones, «que perjudica seriamente al núcleo poblacional de Soliva», por lo que piden en una moción que el Ayuntamiento de Málaga haga labores de información y concienciación entre los vecinos y que se pongan en marcha cuantas acciones sean necesarias para poner coto a estas prácticas así como que se dote de mayores medios humanos y materiales al Real Cuerpo de Bomberos.